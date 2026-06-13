Мэр Риги лично осмотрел Мясной павильон и сделал тревожное заявление: "Я очень недоволен"
Скандал вокруг закрытого Мясного павильона Рижского Центрального рынка набирает обороты. Мэр Риги Виестурс Клейнбергс потребовал проверить действия руководства управляющей компании после того, как десятки торговцев оказались под угрозой потери бизнеса, а эксперты заявили о предаварийном состоянии здания.
После посещения Центрального рынка и самого павильона Виестурс Клейнбергс заявил, что недоволен сложившейся ситуацией. По его словам, еще в среду было известно, что Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB) закроет торговые помещения для продажи мяса, однако даже к субботе эффективного решения найдено не было.
Мэр отметил, что торговцы находятся в отчаянии: они вынуждены срочно вывозить мясную продукцию, распределять ее между другими торговыми точками и искать способы сохранить товар. При этом до сих пор не организован их переезд в альтернативные помещения.
По мнению Клейнбергса, место для мясных торговцев можно было бы найти, в том числе в Рыбном павильоне и других павильонах рынка, согласовав этот вопрос с Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС). Однако со стороны администрации рынка, считает он, действенного решения предложено не было.
«Поэтому я поручил исполнительному директору проверить, действовало ли руководство как ответственный хозяин и сделало ли все возможное, чтобы не допустить такой ситуации», — подчеркнул мэр.
Также, по его мнению, необходимо выяснить, куда были направлены средства, выделенные за последние пять лет на инвестиции и ремонт Центрального рынка, и какие меры предпринимались для предотвращения нынешней ситуации. Он напомнил, что еще в 2020 году было известно о необходимости проведения серьезного ремонта Мясного павильона.
Клейнбергс считает, что первоочередной задачей сейчас является поиск решения, которое позволит мясным торговцам продолжить работу на Центральном рынке. Если предприниматели понесли убытки, правление Rīgas nami, по его мнению, должно разработать механизмы компенсации и покрыть расходы за счет средств предприятия.
По словам мэра, последствия затронули более 50 компаний. «Сотрудники этих предприятий находятся в отчаянии, поскольку незадолго до Лиго остались без работы и с товаром, часть которого, возможно, придется списать», — заявил он.
Personīgi apmeklēju Rīgas Centrāltirgu un Gaļas paviljonu, kā arī izstaigāju visu tirgus teritoriju.— Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) June 13, 2026
Esmu ļoti neapmierināts, jo jau trešdien bija zināms, ka BVKB slēgs tirdzniecības telpas gaļas tirdzniecībai, taču vēl šodien nav rasti efektīvi risinājumi.
Aprunājos ar… pic.twitter.com/EdD2bQSdOR
Как сообщалось ранее, Государственное бюро по контролю за строительством после оценки технического состояния и безопасности Мясного павильона приняло решение запретить его дальнейшую эксплуатацию с 11 июня. Причина — здание больше не соответствует требованиям безопасной эксплуатации.
Основанием для решения стало техническое обследование, которое выявило серьезные коррозионные повреждения в опорных узлах несущих стальных ферм арочной крыши павильона.
В ряде мест специалисты обнаружили активную коррозию металла, которая за длительное время существенно снизила несущую способность конструкций. Кроме того, в несущих элементах здания выявлены трещины и деформации.
При этом еще в ходе обследования 2020 года были зафиксированы серьезные повреждения конструкций и указана необходимость срочного ремонта. Однако, как установила повторная проверка, выявленные тогда проблемы так и не были устранены, а техническое состояние здания продолжило ухудшаться.
И инспектор BVKB, и строительный эксперт, проводивший обследование, оценили состояние отдельных узлов ферм как предаварийное, а общее состояние несущих конструкций крыши — как неудовлетворительное.
По заключению специалистов, существует реальный и трудно прогнозируемый риск обрушения отдельных элементов конструкции, что может представлять угрозу для людей, находящихся в здании.
Поэтому BVKB приняло решение запретить эксплуатацию Мясного павильона до полного устранения опасности и восстановления безопасности здания.