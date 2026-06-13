Мэр Риги лично осмотрел Мясной павильон и сделал тревожное заявление: "Я очень недоволен"

Также, по его мнению, необходимо выяснить, куда были направлены средства, выделенные за последние пять лет на инвестиции и ремонт Центрального рынка, и какие меры предпринимались для предотвращения нынешней ситуации. Он напомнил, что еще в 2020 году было известно о необходимости проведения серьезного ремонта Мясного павильона.