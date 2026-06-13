В Латвии начался "Парад пионов": куда можно поехать на особом поезде 21 июня
Акционерное общество Latvijas valsts meži (LVM) совместно с пассажирским перевозчиком Vivi приглашает отправиться в летнее путешествие в Калснавский арборетум LVM, где в течение всего июня проходит традиционный «Парад цветов пионов» — одно из самых впечатляющих событий сезона цветения пионов в Латвии.
На территории арборетума площадью более 100 гектаров посетители могут неспешно прогуляться по цветущему саду и познакомиться с коллекциями древесных растений из разных стран. По выходным в июне в рамках «Парада цветов пионов» запланированы концерты, творческие мастерские и познавательные мероприятия для всей семьи.
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21 июня — особая поездка на поезде к пионам
Чтобы побудить жителей выбирать более экологичные способы передвижения и открывать для себя природные маршруты Латвии, LVM и Vivi организуют 21 июня специальную тематическую поездку в Калснаву. Именно в это время цветение пионов в этом году достигнет своего пика.
Поезд с Рижского центрального вокзала отправится в 8:31. Присоединиться к поездке можно будет и на других остановках по маршруту. На станции Яункалснава в 10:30 участников встретит гид Калснавского арборетума, чтобы вместе отправиться в большой сад древесных растений.
В 13:00 посетители смогут насладиться концертом «Парада цветов пионов» — прозвучат фортепиано, виолончель и перкуссия, а программу дополнит вокал Сабине Крыловой.
После концерта, в 14:30, желающие смогут принять участие в специальной экскурсии по арборетуму с опытным гидом и узнать больше о разнообразии пионов, особенностях их выращивания и секретах ухода. После экскурсии и самостоятельных прогулок поезд из Яункалснавы отправится обратно в сторону Риги в 18:36.
Участие в мероприятии 21 июня возможно при наличии входного билета в Калснавский арборетум LVM. Стоимость входа для взрослых — 10 евро. Для участия в специальной поездке на поезде, посвященной пионам, необходимо заранее записаться до 19 июня. Дополнительная информация и регистрация — по электронной почте g.teilis@lvm.lv или по телефону 29126112. Билеты на поезд можно приобрести через Vivi.
Более 300 видов и сортов пионов
Коллекция пионов в Калснавском арборетуме LVM — одна из самых значительных в Латвии. Сам арборетум был создан в 1975 году, когда здесь посадили первое древесное растение и началась история этого места. Пионы пополнили коллекцию арборетума в 2006 году, после визита известного селекционера пионов и автора идеи Калснавского сада пионов Алдониса Вериньша.
В мире насчитывается более 30-40 видов пионов, и примерно треть из них можно увидеть в коллекции арборетума. До июля посетители смогут познакомиться с пионом уклоняющимся, пионом рогатым, пионом даурским, пионом промежуточным, пионом мужским, пионом лекарственным, пионом Луши, пионом балканским, пионом тонколистным, а также с другими видами и сортами.
Руководитель дендрологических парков LVM Лиене Опинцане рассказывает, что пионы издавна известны как украшение приусадебных садов, а на Лиго этот цветок прекрасно подходит как для букета из янтарных трав, так и для венка.
«Как и у каждого растения Лиго, у пиона есть свое значение — роскошная “Янова роза” считается символом уважения, чести и богатства. Также считается, что цветы пиона усиливают женскую энергию. Но если в большинстве садов пионы цветут в основном в середине июня, то в Калснавском арборетуме коллекция спланирована так, что первые пионы зацветают уже в середине мая, а последние будут цвести еще в июле», — говорит Опинцане.
Калснавский арборетум LVM открыт каждый день: с понедельника по среду — с 10:00 до 18:00, с четверга по воскресенье — с 10:00 до 20:00.