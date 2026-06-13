В Латвии начался "Парад пионов": куда можно поехать на особом поезде 21 июня

«Как и у каждого растения Лиго, у пиона есть свое значение — роскошная “Янова роза” считается символом уважения, чести и богатства. Также считается, что цветы пиона усиливают женскую энергию. Но если в большинстве садов пионы цветут в основном в середине июня, то в Калснавском арборетуме коллекция спланирована так, что первые пионы зацветают уже в середине мая, а последние будут цвести еще в июле», — говорит Опинцане.