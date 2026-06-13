Секреты сладкой легенды Риги: как пирожное "Вецрига" стало вкусом целого города

При этом важно: «Вецрига» не возникла из пустоты. Заварное тесто — европейская техника, а похожие «ветряные» пирожные, или vēja kūkas, в Латвии знали еще до войны. В одном из кулинарных материалов приводится рассказ семьи кондитера Яниса Озолиньша: его сын Вайрис Озолиньш вспоминал, что такие изделия из заварного теста с начинкой в Латвии пекли еще в довоенное время, а сама технология пришла от немецких мастеров. Там же упоминается, что рецепт «Вецриги» был зарегистрирован в 1971 году, а Янис Озолиньш много лет руководил кафе Vecrīga.