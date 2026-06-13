Впервые в истории в мире появился триллионер. Кто он - угадать несложно
Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск официально достиг статуса первого в истории обладателя состояния свыше одного триллиона долларов, сообщает агентство Bloomberg.
Это случилось сразу после официального старта торгов акциями аэрокосмической компании на бирже Nasdaq. Цена акций на старте составила 150 долларов за штуку — на 11% больше, чем стоимость бумаг в рамках IPO (135 долларов).
Состояние Маска при стоимости бумаг в 150 долларов пробило отметку в триллион и, по подсчетам Bloomberg, достигло 1,05 триллиона долларов. Более половины этой суммы приходится на пакет бизнесмена в SpaceX, остальную часть составляют его доли в Tesla, Neuralink, Boring Company и другие активы.
Капитализация всей компании при цене акции в 150 долларов превысила два триллиона (полученная в рамках IPO оценка составляла 1,77 триллиона).
Цена акций на открытии торгов была определена так называемым агентом по стабилизации — в случае со SpaceX эту роль выполнял банк Morgan Stanley. Его задачей было сбалансировать спрос и предложение на бумаги перед стартом сделок.