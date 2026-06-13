Впервые в истории в мире появился триллионер. Кто он - угадать несложно

Состояние Маска при стоимости бумаг в 150 долларов пробило отметку в триллион и, по подсчетам Bloomberg, достигло 1,05 триллиона долларов. Более половины этой суммы приходится на пакет бизнесмена в SpaceX, остальную часть составляют его доли в Tesla, Neuralink, Boring Company и другие активы.