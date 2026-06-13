Жителей Латвии призвали сообщать о встреченных в природе медведях

Каждый, кто заметил в природе признаки присутствия медведя — следы лап, шерсть, экскременты, царапины на деревьях, повреждения пасек или других объектов, а также сумел сфотографировать или снять на видео самого медведя, в том числе с помощью камеры наблюдения, — приглашается сообщить об этом на портале Dabas dati. В сообщении необходимо обязательно указать точную дату наблюдения и GPS-координаты. Также важно зафиксировать признаки присутствия медведя на фото или видео с отметкой времени.