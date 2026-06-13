Жителей Латвии призвали сообщать о встреченных в природе медведях
Управление охраны природы (Dabas aizsardzības pārvalde) призывает каждого, кто заметил медведя или следы его присутствия, сообщать об этом на портале наблюдений за природой Dabas dati.
Согласно последним данным мониторинга, в Латвии обитают как минимум 190 бурых медведей.
Каждый, кто заметил в природе признаки присутствия медведя — следы лап, шерсть, экскременты, царапины на деревьях, повреждения пасек или других объектов, а также сумел сфотографировать или снять на видео самого медведя, в том числе с помощью камеры наблюдения, — приглашается сообщить об этом на портале Dabas dati. В сообщении необходимо обязательно указать точную дату наблюдения и GPS-координаты. Также важно зафиксировать признаки присутствия медведя на фото или видео с отметкой времени.
Если обнаружены следы медвежьих лап, жителей просят сфотографировать их сверху. Поскольку существует прямая связь между возрастной группой медведя, размером передней лапы и весом животного, для мониторинга особенно важно фиксировать именно передние лапы. При этом необходимо измерить их в самой широкой части. Если под рукой нет рулетки, рядом со следом можно положить предмет известного размера, например банковскую карту или спичечный коробок.
В 2025 году были собраны данные о 827 случайных наблюдениях медведей или следов их присутствия. Сообщения включали как непосредственное наблюдение животных (лично или с помощью фотоловушек), так и обнаружение следов их пребывания — отпечатков лап, шерсти, экскрементов и зимовочных берлог.
Управление охраны природы подчеркивает, что, несмотря на рост численности медведей и расширение ареала их обитания, вероятность встретить медведя в лесу лицом к лицу по-прежнему невелика. Медведь является очень осторожным животным и обычно заранее избегает контакта с человеком.
В случаях, когда медведь представляет угрозу или есть подозрения на угрозу здоровью и (или) жизни человека, необходимо незамедлительно сообщить об этом в местное самоуправление и Управление охраны природы.