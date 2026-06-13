Бывшие рижане тысячами возвращаются домой из-за границы. Что их тянет в этот город?

«Цифры говорят о том, что людям нравится Рига. Как координатору по вопросам реэмиграции мне ежегодно приходится сотрудничать почти с 300 нашими соотечественниками за рубежом, которые планируют переезд в Ригу. В Ригу возвращаются люди со всего мира. Желание жить на своей родине оказывается сильнее сложной геополитической ситуации. Совместно с учреждениями Рижского самоуправления мы решаем вопросы, важные для наших соотечественников, и нам это удается — люди возвращаются в Ригу», — заявила координатор по вопросам реэмиграции Рижского планировочного региона Дайна Шулца.