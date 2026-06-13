Бывшие рижане тысячами возвращаются домой из-за границы. Что их тянет в этот город?
В Ригу продолжают возвращаться латвийцы, которые много лет жили и работали за границей. Только в прошлом году к числу рижан присоединились 2200 соотечественников.
Как сообщает Рижская дума, в седьмой раз состоялось организованное Рижским самоуправлением мероприятие для реэмигрантов «Рига — мой дом».
В этом году в мероприятии приняли участие жители Риги, вернувшиеся на постоянное место жительства из Великобритании, США, Бразилии, Дании, Франции, Ирландии, России, Канады, Кувейта, Нидерландов, Финляндии и Германии. Всего за семь лет в мероприятии «Рига — мой дом» приняли участие уже более 280 соотечественников.
Согласно статистическим данным Рижского планировочного региона, ежегодно почти треть всех соотечественников, возвращающихся в Латвию после жизни и работы за рубежом, переезжают именно в Ригу. В прошлом году к числу рижан присоединились 2200 соотечественников из-за границы. Годом ранее в столицу переехали почти 3000 человек.
«Цифры говорят о том, что людям нравится Рига. Как координатору по вопросам реэмиграции мне ежегодно приходится сотрудничать почти с 300 нашими соотечественниками за рубежом, которые планируют переезд в Ригу. В Ригу возвращаются люди со всего мира. Желание жить на своей родине оказывается сильнее сложной геополитической ситуации. Совместно с учреждениями Рижского самоуправления мы решаем вопросы, важные для наших соотечественников, и нам это удается — люди возвращаются в Ригу», — заявила координатор по вопросам реэмиграции Рижского планировочного региона Дайна Шулца.
Мероприятие «Рига — мой дом» организовал Центр жителей микрорайонов Риги в сотрудничестве с Рижским планировочным регионом и обществом Ar pasaules pieredzi Latvijā.