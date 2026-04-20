Возвращение оборачивается испытанием: с какими трудностями сталкиваются дети реэмигрантов в школах Латвии
Возвращение на родину не всегда означает легкое начало. Для детей реэмигрантов это часто стресс, языковой барьер и чувство чуждости — и именно это нередко заставляет семьи снова покинуть Латвию.
Анна Пойндере, вернувшаяся из Англии, показывает выступление своей девятилетней дочери Джоанны. Семья вернулась в Латвию семь лет назад. Девочка сравнительно успешно адаптировалась, однако начало было непростым. По словам Пойндере, у дочери был культурный шок: в Англии она посещала группу детского сада из шести детей, а в Латвии попала в группу из 20-30 человек, где ей было трудно привыкнуть к шуму и влиться в коллектив.
У детей, возвращающихся в Латвию после нескольких лет жизни и учебы за рубежом, чаще всего возникают трудности с латышским языком и из-за различий в образовательных системах. Особенно сложно это подросткам, которым приходится адаптироваться одновременно к новой среде и учебным требованиям, и для части семей это становится серьезным испытанием, сообщает LSM+.
Гуна Индриксоне, прожившая 13 лет в Норвегии, рассказывает, что ее старшие дети читают, пишут и говорят по-латышски, но думают по-норвежски. Она привела пример из художественного лагеря в Латвии, где 12-летнему ребенку нужно было читать по-латышски на скорость. Это вызвало трудности, поскольку он читает по буквам, хотя понимает язык и может говорить и писать.
Учителя и эксперты подчеркивают, что таких детей нельзя с первого дня оценивать наравне с другими, им необходим переходный период. Член правления Цесисской средней школы Сандра Лиелмежа отметила, что, например, в школе есть девочка в шестом классе, вернувшаяся из Канады и почти не говорившая по-латышски. Чтобы помочь ей, обучение начали с программы первого и второго классов.
Координатор по реэмиграции Видземского региона Инга Маджуле подчеркнула, что без поддержки учителей или классного руководителя детям трудно интегрироваться, и они чувствуют себя отличающимися от других. Она отметила, что особенно сложно адаптироваться подросткам по сравнению с детьми, которые возвращаются в дошкольном возрасте.
В Видземском регионе планирования отмечают, что ежегодно помогают в среднем около 200 семьям обустроиться, в том числе рекомендуя школы, имеющие опыт работы с детьми из зарубежных образовательных систем.