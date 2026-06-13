Sugar Free - значит полезно? Что говорят специалисты о напитках без сахара
Напитки с маркировкой Zero и Sugar Free стремительно завоевали популярность среди сторонников здорового образа жизни. Но действительно ли отсутствие сахара делает их полезными, или за громкими обещаниями скрываются новые риски?
В последние годы напитки zero sugar, то есть без сахара, стали особенно популярными. На полках магазинов появляется все больше новых версий колы, энергетических напитков и лимонадов с надписями «Zero», «No Sugar» или «Sugar Free». Многие выбирают их в надежде сократить потребление сахара и вести более здоровый образ жизни, однако среди специалистов до сих пор продолжаются дискуссии — действительно ли эти напитки лучше обычных.
Как пишут зарубежные СМИ, обычные подслащенные напитки часто содержат очень большое количество сахара. В одной бутылке может быть даже несколько чайных ложек сахара, что в долгосрочной перспективе увеличивает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому напитки без сахара многим кажутся логичной альтернативой.
Однако вместо сахара в таких напитках используются искусственные подсластители, например аспартам, сукралоза или ацесульфам К.
Хотя Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов и другие регулирующие органы подтверждают, что в разрешенных количествах они считаются безопасными, в обществе по-прежнему сохраняются опасения относительно их возможного влияния на здоровье.
Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление искусственных подсластителей может влиять на кишечную микрофлору, аппетит или тягу к сладкому. Другие специалисты подчеркивают, что доказательств пока недостаточно для утверждения, что напитки zero sugar вреднее обычных подслащенных напитков.
Специалисты по питанию отмечают, что главная проблема зачастую заключается не только в сахаре или подсластителях, а в чрезмерном потреблении подслащенных напитков в целом. Самым полезным выбором по-прежнему остается вода, однако напитки zero sugar могут быть лучшей альтернативой для людей, которые стремятся сократить количество сахара в рационе.
Специалисты рекомендуют не злоупотреблять ни одним из вариантов и критически оценивать рекламные лозунги на упаковке. Надпись «без сахара» автоматически не означает, что продукт является полезным для здоровья.