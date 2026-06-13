Sugar Free - значит полезно? Что говорят специалисты о напитках без сахара

В последние годы напитки zero sugar, то есть без сахара, стали особенно популярными. На полках магазинов появляется все больше новых версий колы, энергетических напитков и лимонадов с надписями «Zero», «No Sugar» или «Sugar Free». Многие выбирают их в надежде сократить потребление сахара и вести более здоровый образ жизни, однако среди специалистов до сих пор продолжаются дискуссии — действительно ли эти напитки лучше обычных.