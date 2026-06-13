Каждый второй клещ в Латвии может переносить болезнь Лайма - заболевает все больше людей
Пик заболеваний, вызванных клещами, обычно приходится на июль, однако первые случаи заражения уже зарегистрированы в начале лета, и все они связаны с болезнью Лайма. Энтомолог Волдемарс Спуньгис указывает, что в последние годы в Латвии существенно выросла доля клещей, переносящих возбудителя болезни Лайма — боррелию. Сейчас этой бактерией могут быть инфицированы даже 50-70% клещей, и это один из самых высоких показателей за последние годы.
В Латвии есть два вида клещей, которые могут присасываться к человеку, — собачий клещ и таежный клещ. Несколько других видов клещей паразитируют на мелких млекопитающих и к человеку не присасываются.
По словам Спуньгиса, сейчас доля клещей, переносящих бактерию боррелию — возбудителя болезни Лайма, составляет от 50% до 70%, и в последние годы этот показатель рос. Данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) также показывают, что болезнью Лайма заболевает все больше людей: в прошлом году клещевым энцефалитом в Латвии заболели 186 человек, болезнью Лайма — 539 человек. Больше всего случаев заболевания в прошлом году было в августе — более 160, а также в июле — более 130 случаев.
Спуньгис объясняет, что болезнь Лайма в Латвии является «сравнительно новой», а на ее распространение во многом влияет численность диких животных на конкретной территории.
«Бактерия боррелия живет в кишечном тракте животных и в природе постоянно циркулирует между клещами и дикими животными. Клещ присасывается, например, к зайцу, который заражается бактерией, позже зайца съедает лиса, и она может передать ее другому животному. Так формируется круговорот инфекции в природе, в который, если попадает человек, он может заразиться», — рассказывает энтомолог.
Чем больше мелких и крупных животных и чем выше их разнообразие, тем более благоприятные условия создаются для распространения инфицированных клещей. Особенно характерно это для заброшенных биотопных территорий.
«Дикие животные являются своего рода резервуаром, в котором накапливаются бактерии боррелии. В местах, где встречаются мелкие животные — например, полевки, ежи и зайцы, размножаются лисы и другие хищники, а также крупные лесные животные, формируя благоприятную среду для циркуляции инфекции», — объясняет энтомолог.
По данным страховой компании BALTA, люди чаще обращаются за компенсациями из-за заболеваний, вызванных клещами, с июня по сентябрь, чаще всего — в июле. За последние три года в случаях, связанных с такими заболеваниями, компенсации были выплачены более чем 450 людям, а общая сумма достигла почти 200 тысяч евро. Большая часть — более 90% случаев — связана с заболеванием болезнью Лайма. В прошлом году по 162 случаям заболеваний, вызванных клещами, было выплачено около 70 тысяч евро.
«Самый теплый период года еще только начинается, однако в этом году мы уже выплатили компенсации по десяти случаям заболеваний, вызванных клещами, и во всех случаях диагнозом была болезнь Лайма», — говорит руководитель продукта страхования от несчастных случаев BALTA Майя Рабиновича.
Страховым случаем считается заболевание клещевым энцефалитом, миелитом, энцефаломиелитом или болезнью Лайма, подтвержденное в соответствии с критериями полиса, например серологическими тестами или лабораторными анализами. В случае болезни Лайма необходимо представить медицинские документы, в которых указаны анамнез, жалобы и подтвержденный диагноз, а также результаты специфических лабораторных анализов, подтверждающих диагноз.
Согласно данным ЦПКЗ, в период активности клещей наличие вируса клещевого энцефалита в собранных в природе неприсосавшихся клещах в последние годы колебалось от 1% до 3%, тогда как наличие боррелий — возбудителей болезни Лайма — составляло от 20% до 70%.
«Около 20 лет назад в Латвии появился также луговой клещ Dermacentor reticulatus — это сравнительно новый вид, и известны лишь несколько случаев его присасывания к человеку. Чтобы присосаться, этим клещам нужна покрытая волосами кожа, поэтому чаще всего они присасываются на голове», — рассказывает В. Спуньгис.
Как защититься от клещей
ЦПКЗ напоминает, что клещи чаще цепляются к людям на высоте 5–15 сантиметров от земли. Во-первых, отправляясь на луг или в лес, одежду рекомендуется выбирать так, чтобы клещ не мог забраться под нее. Например, желательно заправлять штанины в носки или сапоги и выбирать одежду с как можно более плотно прилегающими манжетами и воротником.
Во-вторых, клещи могут прицепиться и в парке или на газоне возле дома, поэтому важно регулярно ухаживать за травой: косить ее, убирать прошлогоднюю траву, не оставлять во дворе деревья и ветки, а также выкашивать траву под кустами. Детские площадки рекомендуется устраивать на солнечных местах, подальше от кустов и других растений.
В-третьих, во время прогулки желательно время от времени осматривать одежду, чтобы вовремя заметить и стряхнуть клещей. Лучше всего они видны на светлой одежде. После прогулки необходимо тщательно проверить тело и одежду.