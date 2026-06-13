Каждый второй клещ в Латвии может переносить болезнь Лайма - заболевает все больше людей

По словам Спуньгиса, сейчас доля клещей, переносящих бактерию боррелию — возбудителя болезни Лайма, составляет от 50% до 70%, и в последние годы этот показатель рос. Данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) также показывают, что болезнью Лайма заболевает все больше людей: в прошлом году клещевым энцефалитом в Латвии заболели 186 человек, болезнью Лайма — 539 человек. Больше всего случаев заболевания в прошлом году было в августе — более 160, а также в июле — более 130 случаев.