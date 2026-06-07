Комары и клещи идут в наступление: страшно представить, что ждет жителей Латвии этим летом

Появился новый вид — так называемый луговой клещ. Он является переносчиком заболеваний в значительно большей степени, чем те клещи, которые были широко распространены у нас до сих пор. Повышение температуры всего на один-два градуса — и они приходят к нам, а вместе с ними значительно больше случаев клещевого энцефалита и болезни Лайма. На практике это теперь практически неизбежно».