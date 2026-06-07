Комары и клещи идут в наступление: страшно представить, что ждет жителей Латвии этим летом
С наступлением летнего сезона все отправляются на природу, однако многим этот отдых портят нападения насекомых, а также страх не только перед их укусами, но и перед вызываемыми ими заболеваниями. Как климатические изменения и погодные условия влияют на нападения насекомых на людей и как от них защититься?
В Латвии под влиянием климатических изменений (более теплых зим и более раннего наступления весны) насекомые — особенно клещи и комары — начали проявлять активность раньше и остаются активными дольше.
Ожидается высокая активность комаров
Считается, что в Латвии известно около 50 видов комаров. Именно в теплую погоду, когда температура и влажность являются подходящими, эти виды способны размножаться в огромных количествах. Тепло и влажность способствуют распространению комаров, и во многих местах они уже стали серьезной помехой.
Следует подчеркнуть — именно помехой, поскольку, в отличие от клещей, комары в наших широтах не являются переносчиками опасных заболеваний.
Долгосрочно прогнозировать, сколько комаров будет в Латвии этим летом, сложно, однако энтомологи ориентируются на два главных фактора: влажность и тепло в весенние месяцы. Если весна холодная и зима была долгой, это обычно задерживает развитие первых поколений комаров.
Для размножения комарам необходима стоячая вода. Если весенний паводок был выраженным, а затем последовали теплые дожди, заполнившие лужи и канавы, численность комаров может резко возрасти. Даже если весна проходит спокойно, внезапные летние ливни, как это было, например, в конце июля 2024 года, способны вызвать локальный «комариный апокалипсис». Если наступит продолжительная засуха, количество комаров в городах и на открытых территориях значительно сократится, поскольку пересохнут места обитания личинок.
Прогнозы на этот год показывают, что лето 2026 года в Латвии будет жарким и динамичным, что может создать благоприятные условия для массового развития комаров. Синоптики предупреждают, что 2026 год может стать одним из самых жарких в истории, а наиболее активно комары размножаются именно в таких тропических условиях.
С учетом прогнозируемых летних дождей этим летом в Латвии ожидается высокая активность комаров, особенно после первых сильных июньских и июльских гроз.
Нашествие лугового клеща
Глобальное потепление способствовало и распространению клещей. Директор Института безопасности труда и экологического здоровья Рижского университета Страдиня, профессор Ивар Ванадзиньш, говорит: «Это происходит медленно и постепенно, но совершенно определенно. Например, клещи.
Появился новый вид — так называемый луговой клещ. Он является переносчиком заболеваний в значительно большей степени, чем те клещи, которые были широко распространены у нас до сих пор. Повышение температуры всего на один-два градуса — и они приходят к нам, а вместе с ними значительно больше случаев клещевого энцефалита и болезни Лайма. На практике это теперь практически неизбежно».
Данные Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) показывают, что распространенность заболеваний, переносимых клещами (клещевой энцефалит и болезнь Лайма), остается высокой и увеличилась в последние годы.
В 2025 году было зарегистрировано 186 случаев клещевого энцефалита — на 20 больше, чем годом ранее, а также 539 случаев болезни Лайма, что является существенным ростом по сравнению с 2024 годом, когда таких случаев было только 359.
Поэтому эпидемиологи настоятельно рекомендуют вакцинироваться против клещевого энцефалита. Клещи становятся активными при температуре воздуха выше +3...+5 градусов, и период их активности в этом году может продлиться до поздней осени.
Важно подчеркнуть: клещи встречаются не только в лесах, но также в парках, садах и других местах городской среды, поэтому соблюдать осторожность необходимо каждому, кто находится на природе.
Помимо вакцинации, SPKC призывает соблюдать меры предосторожности — выбирать светлую закрытую одежду, использовать репелленты, а после пребывания на природе тщательно осматривать тело и одежду. Особое внимание следует уделять детям.
Специалист по внутренним болезням Объединения медицинских центров Инга Орлеане напоминает: «Вакцинацию не следует откладывать на более поздний срок, чтобы уже после первой прививки начал формироваться иммунитет. Также желательно проверить, не пришло ли время для ревакцинации. Вакцинация является наиболее эффективным способом сохранить здоровье в случае укуса клеща, переносящего клещевой энцефалит».
«Традиционные» средства отпугивания насекомых
В аптеках и магазинах доступен широкий ассортимент средств для отпугивания насекомых — от аэрозолей и мазей до устройств с ультрафиолетовым излучением. Они содержат различные химические вещества и используют разные виды излучения. Поэтому возникает вопрос: не вредно ли все это не только для насекомых, но и для здоровья человека?
Клинический фармацевт сети аптек BENU Любовь Блажевич объясняет: «Репелленты — это вещества, отпугивающие насекомых от приближения или контакта с обработанной поверхностью. Чаще всего они доступны в виде спреев, браслетов и карандашей, однако существуют также отпугивающие насекомых гели, кремы, лосьоны, пластыри и влажные салфетки.
Чтобы выбрать наиболее подходящее средство, обращайте внимание на его форму и состав. Синтетические репелленты обычно содержат такие вещества, как DEET, IR-3535, пикаридин или перметрин. С репеллентами синтетического состава следует быть особенно осторожными и внимательно читать инструкцию по применению».
Из натуральных компонентов в репеллентах используются растительные масла, например масло лимонного эвкалипта, которое безопасно применять с трехлетнего возраста. Также используются масла цитронеллы, мяты, базилика, чеснока, герани, лаванды, чайного дерева, календулы и сои. Аэрозоли с такими натуральными веществами обеспечивают защиту на 6–9 часов, а браслеты способны отпугивать насекомых до одного месяца.
Репелленты содержат активные вещества с сильным действием, поэтому важно правильно их использовать и соблюдать меры предосторожности:
- особенно осторожно следует обращаться с репеллентами, содержащими перметрин. Их разрешено применять только на одежде и поверхностях (палатках, москитных сетках), но нельзя наносить на кожу;
- репелленты с DEET или IR-3535 можно использовать только на открытых участках кожи и нельзя наносить под одежду;
- для нанесения аэрозоля на лицо его сначала нужно распылить на руки, а затем нанести на лицо, избегая области глаз и рта.
Репелленты начинают действовать сразу после нанесения, поэтому использовать их следует только тогда, когда вы уже находитесь на природе. Если распылять аэрозоли в закрытом помещении (дома, в автомобиле или в детской коляске), их пары будут вдыхаться, что может вызвать раздражение дыхательных путей, аллергию или другие проблемы со здоровьем.
Также необходимо помнить:
- репеллент не должен попадать на поврежденную или раздраженную кожу;
- аэрозоли нельзя распылять рядом с продуктами питания;
- после возвращения в помещение репелленты следует смывать водой с мылом;
- в целях безопасности любые репелленты не рекомендуется использовать для детей младше трех лет;
- домашним животным нельзя применять репелленты, предназначенные для людей.
Современные устройства
Особенно в сельской местности и возле водоемов, где комаров больше, все чаще применяется стратегический подход с использованием специальных отпугивателей комаров и слепней:
- устройства с жидким репеллентом, работающие от электросети. Они нагревают жидкость (например, содержащую перметрин или аналогичные вещества), которая испаряется в воздух. Эти вещества воздействуют на нервную систему насекомых. По сути это тот же аэрозоль, только выделяющийся постепенно;
- ультрафиолетовые лампы (запперы), излучающие ультрафиолетовый свет диапазона UV-A. Насекомые летят на свет и уничтожаются электрической решеткой. Такие устройства не отпугивают, а уничтожают насекомых. Их излучение слабое и обычно безвредно;
- ультразвуковые отпугиватели, излучающие высокочастотный звук (свыше 20 кГц). Убедительных доказательств того, что они действительно эффективны против комаров или клещей, нет. Ни одно из этих устройств не излучает рентгеновские или гамма-лучи.