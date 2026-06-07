Стало известно, что в Латвии ухудшился важнейший показатель экономической успешности страны

Как информирует Eurostat, в большинстве стран ЕС производительность труда за отчетный период выросла. Наибольший рост производительности труда в расчете на одного работника зафиксирован в Дании — на 4,8% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Далее следуют Литва (+3,5%) и Словения (+2,7%). Снижение показателя отмечено только в двух странах — Ирландии (-16,9%) и Италии (-0,3%).