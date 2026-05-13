Клещи в Латвии: как снять, когда идти к врачу и какие симптомы нельзя пропустить

В Centrālā laboratorija без направления врача можно сдать анализы на инфекции, переносимые клещами. Проверить можно и самих клещей — как снятых с человека, так и с домашних животных. В лаборатории можно определить возбудителей клещевого энцефалита и болезни Лайма, а также более редких инфекций — эрлихиоза, бабезиоза, анаплазмоза и риккетсиоза.