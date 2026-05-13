Клещи в Латвии: как снять, когда идти к врачу и какие симптомы нельзя пропустить
Клещи в Латвии встречаются не только в лесах и на лугах, но и в городских парках, садах и зеленых зонах. Кроме того, принести их домой могут домашние животные — или сам человек: с цветами, ветками, ягодами, грибами и другими дарами леса. Специалисты напоминают: после укуса клеща важно не только правильно удалить паразита, но и в течение нескольких недель внимательно следить за самочувствием.
«Часть людей даже не замечает, что клещ присосался, поскольку он может отпасть сам или быть случайно стряхнут. Нередко единственным признаком остается небольшое покраснение или точка на коже после укуса. Поэтому в сезон активности клещей важно обращать внимание на любые изменения самочувствия», — говорит врач, руководитель лаборатории SIA Centrālā laboratorija Яна Осите.
В Centrālā laboratorija без направления врача можно сдать анализы на инфекции, переносимые клещами. Проверить можно и самих клещей — как снятых с человека, так и с домашних животных. В лаборатории можно определить возбудителей клещевого энцефалита и болезни Лайма, а также более редких инфекций — эрлихиоза, бабезиоза, анаплазмоза и риккетсиоза.
«Важно понимать, что отрицательный результат анализа клеща полностью не исключает риск заражения, а положительный результат еще не означает, что человек обязательно заболеет. Поэтому независимо от результатов анализов примерно месяц после укуса клеща нужно внимательно наблюдать за своим здоровьем», — подчеркивает врач внутренней медицины Veselības centru apvienība Инга Орлеане.
Симптомы, которые нельзя игнорировать
И для болезни Лайма, или лайм-боррелиоза, которая является самой распространенной инфекцией, переносимой клещами в Латвии, и для клещевого энцефалита на раннем этапе характерны симптомы, похожие на грипп.
О заражении могут свидетельствовать повышенная температура, озноб, слабость, головная и мышечная боль. Возможны также тошнота, рвота, боль в животе или диарея. Если после укуса клеща появляются такие симптомы, необходимо связаться с семейным врачом.
Даже если есть только подозрение, что клещ мог присосаться, в сезон их активности — с апреля до поздней осени — такие симптомы не стоит оставлять без внимания.
«При болезни Лайма своевременная диагностика особенно важна, поскольку на ранних стадиях инфекция хорошо поддается лечению антибиотиками. Однако люди нередко выжидают, потому что путают симптомы с простудой или усталостью», — объясняет врач лаборатории Яна Осите.
Специалисты напоминают, что для болезни Лайма характерна также мигрирующая эритема — кольцевидное покраснение с более светлым участком в центре. Оно появляется примерно через 1-4 недели после заражения, а позже исчезает. Однако примерно у трети пациентов такого признака не бывает.
Как правильно снять клеща?
Лучше всего доверить удаление клеща специалисту. Такая услуга доступна и во всех филиалах Centrālā laboratorija, то есть в пунктах взятия образцов. Если обратиться к профессионалу нет возможности, клеща можно снять самостоятельно, но делать это нужно очень осторожно.
«Самая частая ошибка — пытаться налить на клеща масло или резко выдернуть его. Это может повысить риск инфекции. Клеща нужно удалять спокойно, захватив его как можно ближе к коже. При этом не следует трогать его голыми пальцами», — подчеркивает Яна Осите.
Перед удалением нужно продезинфицировать кожу. Затем тонким пинцетом или специальным приспособлением для удаления клещей следует захватить клеща как можно ближе к коже и осторожно извлечь его легкими вращательными движениями.
Если пинцета нет, можно использовать салфетку или петлю из нитки, которую набрасывают как можно ближе к хоботку клеща и, потянув за концы, извлекают насекомое. После удаления клеща место укуса нужно продезинфицировать, а руки тщательно вымыть.
Не только вакцинация, но и механическая защита
Латвия по-прежнему относится к числу европейских стран с высоким риском заболеваний, переносимых клещами. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, страны Балтии, в том числе Латвия, регулярно входят в число стран с самой высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом в Европе.
При этом в Латвии заметно растет число зарегистрированных случаев болезни Лайма: в прошлом году их было в три раза больше, чем случаев клещевого энцефалита. Поэтому профилактика имеет особенно большое значение.
«Вакцинация по-прежнему остается самым эффективным способом защитить себя от клещевого энцефалита. Нужно следить за календарем вакцинации и вовремя делать повторные прививки, чтобы поддерживать полученную защиту от вируса клещевого энцефалита», — говорит врач внутренней медицины Инга Орлеане.
Однако от болезни Лайма и других инфекций, переносимых клещами, вакцины нет. Поэтому важно использовать и механические способы защиты.
Для прогулок на природе специалисты советуют выбирать светлую и плотно прилегающую одежду: на ней легче заметить клеща и стряхнуть его. Рубашку или блузку лучше заправлять в брюки, а штанины — в носки или обувь. Воротник и манжеты также должны плотно прилегать, чтобы клещ не смог попасть под одежду.
Одежду и обувь можно обработать репеллентами — средствами, отпугивающими насекомых. Клещам также не нравятся ароматы некоторых эфирных масел, например лаванды, розмарина или мяты. Но даже при использовании отпугивающих средств правило о закрытой и плотно прилегающей одежде остается в силе.
После возвращения домой нужно снять одежду, внимательно осмотреть ее и тело, чтобы убедиться, что клещ не присосался. По возможности рекомендуется сразу принять душ — это поможет смыть клещей, которые могли остаться незамеченными из-за очень маленького размера. «В сезон клещей самое важное — не терять бдительности: вакцинироваться от клещевого энцефалита, соблюдать меры профилактики и после укуса внимательно следить за самочувствием. Своевременная реакция и диагностика могут помочь избежать серьезных осложнений для здоровья», — резюмируют специалисты.