Распространение смертельно опасной болезни угрожает путешествиям - вирус уже стремится в Европу
Вспышка заболевания, быстро распространяющегося в Западной Африке и уже унесшего почти 250 жизней, достигла Бразилии и других стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке всего две недели назад, однако ситуация уже привлекла внимание мирового медицинского сообщества.
В Демократической Республике Конго, где стремительно распространяется вирус Эбола, зарегистрировано более тысячи предполагаемых случаев заражения и не менее 246 смертей. Речь идет о редком штамме Бундибуджио (Bundibugyo), который приводит к смерти до 40% инфицированных. На сегодняшний день одобренной вакцины против этого варианта вируса не существует.
Заместитель директора организации «Врачи без границ» доктор Алан Гонсалес заявил:
«Никогда прежде во время вспышки Эболы за столь короткий срок после ее объявления не фиксировалось такое большое количество случаев заболевания».
По его словам, реальные масштабы вспышки пока неизвестны. В соседней Уганде уже подтверждено девять случаев заболевания, один из которых оказался смертельным.
Гонсалес предупредил, что меры эпидемиологического контроля не успевают за темпами распространения инфекции. Каждый день поступают сообщения о новых подозрительных случаях, при этом сотни образцов до сих пор не прошли лабораторную проверку.
Бразилия и Австрия применяют меры
Власти штата Сан-Паулу в Бразилии сообщили об изоляции 37-летнего мужчины, прибывшего из Демократической Республики Конго, после появления у него симптомов, характерных для Эболы.
В штате Рио-де-Жанейро также был введен режим повышенной готовности после выявления симптомов заболевания у мужчины, прибывшего из Уганды.
Кроме того, в Австрии госпитализирован пациент с признаками возможного заражения Эболой. Недавно он вернулся из Уганды. По информации властей, пациент находится в изоляции и получает лечение в соответствии с медицинскими протоколами.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны не закрывать границы. По его словам, такие меры затрудняют обмен информацией и международное сотрудничество, которые помогают спасать жизни.
Тем не менее США запретили въезд гражданам Демократической Республики Конго, Уганды и Южного Судана. В свою очередь, Уганда и Руанда закрыли свои границы.
Опасения связаны с чемпионатом мира по футболу
Особую тревогу вызывает тот факт, что вспышка происходит накануне чемпионата мира по футболу, который вскоре пройдет в Северной Америке и соберет миллионы болельщиков со всего мира.
Микробиолог Саймон Кларк из Университета Рединга отметил: «Эбола уже распространялась за пределы Африки, поэтому такой сценарий возможен и сейчас. Вопрос лишь в вероятности того, что зараженный человек окажется среди путешественников. Чем больше людей перемещается между странами, тем выше риск».
В то же время специалисты подчеркивают, что оснований для паники пока нет. Вирус Эбола распространяется значительно сложнее, чем грипп или COVID-19. Обычно заражение происходит при тесном контакте с биологическими жидкостями больного человека. Однако крупные международные мероприятия и высокая мобильность населения могут осложнить контроль над распространением инфекции и своевременное выявление новых случаев.
Декан Института тропической медицины Медицинского колледжа Бейлора доктор Питер Хотез в интервью CNN заявил: «Вероятность того, что подобное произойдет во время чемпионата мира, не равна нулю, но и не является высокой. Мы должны быть готовы на случай, если это все же случится».
Эксперт организации International SOS доктор Кэтрин О'Райли также считает риск небольшим, но реальным: «Возможно ли дальнейшее распространение? Да. Действуют ли меры безопасности? Да. Скорее всего, помогут ли они сдержать вирус? Да. Однако в 2014 году мы уже видели, как зараженный Эболой человек сел на самолет. Полностью исключить такие ситуации невозможно».