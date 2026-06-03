Распространение смертельно опасной болезни угрожает путешествиям - вирус уже стремится в Европу

В Демократической Республике Конго, где стремительно распространяется вирус Эбола, зарегистрировано более тысячи предполагаемых случаев заражения и не менее 246 смертей. Речь идет о редком штамме Бундибуджио (Bundibugyo), который приводит к смерти до 40% инфицированных. На сегодняшний день одобренной вакцины против этого варианта вируса не существует.