Почти год алкогольных ограничений в Латвии: потребление снизилось, но причины сложнее, чем кажется

Ограничения на торговлю и рекламу алкоголя вступили в силу в августе прошлого года после долгих и широких дискуссий. Против них возражали как торговцы, так и производители. Уменьшился ли объем переданного для потребления алкоголя за этот период? Как сообщила заместитель директора налогового управления Службы государственных доходов (VID) Илзе Боранце, наибольшее падение зафиксировано не только по пиву, но и по промежуточным продуктам и винам, однако сейчас эта тенденция немного выравнивается и идет вверх.