Почти год алкогольных ограничений в Латвии: потребление снизилось, но причины сложнее, чем кажется
Скоро исполнится год после введения ограничений на продажу алкоголя — и первые цифры показывают: потребление действительно снизилось, но не драматически. Падение продаж смешивается с ростом акцизов, изменением привычек и поиском обходных путей.
В августе исполнится год с введения ограничений на торговлю алкоголем - сокращения времени продажи спиртных напитков и ограничения рекламы. Как это изменило привычки населения - стали ли люди употреблять меньше алкоголя?
По данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2024 год, Латвия по уровню потребления алкоголя на душу населения занимает второе место после Португалии - 11,7 литра.
Ограничения на торговлю и рекламу алкоголя вступили в силу в августе прошлого года после долгих и широких дискуссий. Против них возражали как торговцы, так и производители. Уменьшился ли объем переданного для потребления алкоголя за этот период? Как сообщила заместитель директора налогового управления Службы государственных доходов (VID) Илзе Боранце, наибольшее падение зафиксировано не только по пиву, но и по промежуточным продуктам и винам, однако сейчас эта тенденция немного выравнивается и идет вверх.
В целом за первые три месяца года объем переданных для потребления алкогольных напитков уменьшился на неполные 5%. Что касается пива, то снижение было существенным - 18,75% в январе и 12,39% в феврале. В марте уже наметилась другая тенденция - рост составил 3,96%.
В то же время, как пояснила представитель VID, изменения в потреблении алкоголя нельзя оценивать только лишь по ограничениям времени работы магазинов - необходимо смотреть шире. "Как мы знаем, выросли также ставки акцизного налога, что вызвало рост цен. Нужно смотреть, как у населения изменилось потребление алкоголя, не поменялась ли какая-то традиция - переход на употребление других алкогольных напитков или же вообще отказ от алкоголя", - говорит Боранце.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что точными данными о влиянии ограничений на потребление пока не располагают, однако общее падение потребления наблюдалось уже в прошлом году. "На данный момент это снижение составляет минус 0,5 литра, однако этот показатель еще может быть скорректирован", - говорит заместитель руководителя отдела профилактики зависимостей Минздрава Санита Лаздиня.