В четверг в Латвии усилится ветер, но тепло он не сдует

В Риге в ночные и утренние часы ожидается преимущественно ясное небо, днем будет частично облачно. Ночью будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, воздух остынет до +14 градусов; днем ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, а температура воздуха достигнет +23 градусов.