Вентспилс приглашает: аквапарк будет работать каждый день до конца августа

В эту пятницу Pludmales akvaparks (Пляжный аквапарк) в Вентспилсе начинает летний сезон. Аквапарк будет открыт для посетителей ежедневно с 5 июня до конца августа с 11:00 до 21:00. Посетители допускаются на территорию аквапарка не позднее чем за полтора часа до окончания его работы.