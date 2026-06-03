Вентспилс приглашает: аквапарк будет работать каждый день до конца августа
Уже на этой неделе один из самых популярных аквапарков на латвийском побережье вновь откроет двери для посетителей и будет работать ежедневно до конца августа.
В эту пятницу Pludmales akvaparks (Пляжный аквапарк) в Вентспилсе начинает летний сезон. Аквапарк будет открыт для посетителей ежедневно с 5 июня до конца августа с 11:00 до 21:00. Посетители допускаются на территорию аквапарка не позднее чем за полтора часа до окончания его работы.
Для активного отдыха аквапарк, расположенный рядом с пляжем, отмеченным Голубым флагом, предлагает три различных бассейна, в которых температура воды поддерживается на уровне около +24°C, а также гидромассажные ванны, водные горки и сауны. Для самых маленьких посетителей предусмотрены специальные аттракционы, адаптированные для детей.
Перед началом сезона в Pludmales akvaparks были проведены необходимые косметические ремонтные работы. В течение летнего сезона в аквапарке будут работать 12 сезонных сотрудников. Кроме того, в рамках программы летней занятости школьников здесь будут трудоустроены еще 12 молодых людей.