После снежной зимы в Латвии может стать больше клещей, чем обычно

Эксперты предупреждают, что в этом году активность клещей в Латвии может быть выше обычной. В отдельных регионах их особенно много, и это напрямую связано с распространением лесных животных. Поэтому жителей призывают соблюдать осторожность и не забывать о вакцинации, которая для детей и отдельных групп населения доступна бесплатно, сообщает LSM.lv.