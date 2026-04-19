После снежной зимы в Латвии может стать больше клещей, чем обычно
Во многих странах этой весной наблюдается необычно высокая активность клещей. В США число обращений в медучреждения из-за укусов клещей в апреле достигло максимума за последнее десятилетие. В Латвии ситуация тоже вызывает тревогу: хотя зима была холодной и снежной, клещи ее хорошо пережили, поскольку такой погодный режим для них благоприятен.
Эксперты предупреждают, что в этом году активность клещей в Латвии может быть выше обычной. В отдельных регионах их особенно много, и это напрямую связано с распространением лесных животных. Поэтому жителей призывают соблюдать осторожность и не забывать о вакцинации, которая для детей и отдельных групп населения доступна бесплатно, сообщает LSM.lv.
Старший энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс пояснил, что клещам помогает плотный снежный покров. Зимой они прячутся в опавших листьях и сухой траве, а снег защищает их от резких перепадов температуры. По словам специалиста, чем толще снежный слой, тем легче клещи переживают морозы.
Распространенность клещей в Латвии различается в зависимости от местности. Там, где больше лесных животных и их лежек, клещей, как правило, тоже больше. Меньше их обычно в более однообразном ландшафте, например на полях Земгале.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии сохраняется высокая заболеваемость клещевыми инфекциями. В прошлом году было зарегистрировано 186 случаев клещевого энцефалита — на 20 больше, чем годом ранее. Болезнью Лайма заразились более 530 человек.
Эндемичными считаются отдельные районы Курземе, в том числе окрестности Лиепаи, Вентспилса и Кулдиги. В восьми краях детям доступна бесплатная прививка от клещевого энцефалита. Также ее могут получить сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Специалисты напоминают: клещи встречаются не только в лесу, но и в кустарниках, высокой траве и неухоженных местах возле дома. После прогулки важно внимательно осматривать себя и домашних животных.