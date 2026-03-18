Не медицинский, а политический вопрос: почему вакцина от клещевого энцефалита в Латвии до сих пор платна?
Клещи с опасным вирусом распространились по всей Латвии, даже в городах. Эксперты требуют срочно сделать вакцинацию бесплатной, предупреждая: страна остается одной из самых уязвимых в Европе.
Вакцинация против клещевого энцефалита должна быть оплачиваемой государством — это давно известная нерешенная проблема, заявила в интервью Латвийскому радио глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадска. Она подчеркнула, что Латвия является эндемичной страной: зараженные клещи встречаются по всей территории, в том числе в городах.
Кроме того, Латвия — одна из немногих стран, где распространены все три подтипа вируса клещевого энцефалита. «Мы — страна, где эта вакцинация обязательно должна быть включена в государственную программу. К сожалению, этого нет — ни для детей, ни для взрослых», — пояснила Завадска.
По ее словам, экономисты в сфере здравоохранения доказали, что такая мера была бы многократно экономически эффективной.
В этом году государственная вакцинация для детей проводится в восьми регионах, включая Вентспилсский, Кулдигский и Лимбажский края. Дети, зарегистрированные в этих эндемичных территориях, могут получить прививку бесплатно независимо от местонахождения семейного врача.
Совет по иммунизации призвал возобновить политические дискуссии о включении этой вакцинации в национальный календарь прививок.