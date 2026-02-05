Латвийцам объяснили, почему морозная зима не избавит страну от клещей, слизней и комаров
Хотя эта зима холодная и морозная, нет оснований надеяться, что из-за нее вымерзнут клещи и другие нас не радующие насекомые. Не понесут больших потерь и «страх» садоводов — испанские голые слизни. А о количестве комаров можно будет судить весной: если она будет теплой и влажной, комаров окажется больше.
Энтомолог Латвийского национального музея природы Угис Питеранс в программе «4. studija» объяснил, что холод действительно является одним из врагов зимующих насекомых, однако можно уверенно сказать: они не вымерзнут. По его словам, нынешняя зима для насекомых даже благоприятна из-за снежного покрова. Он сформировался уже давно и обеспечивает более теплые условия, сообщает LSM.lv.
«Если говорить о зимах, когда теоретически насекомым могло бы быть сложнее, то это зимы без снега, когда стоит очень сильный “голый” мороз», — отметил он.
Местные виды хорошо приспособлены к нашим климатическим условиям. Хотя в суровую зиму могут погибнуть более слабые особи или те, кто не нашел подходящего места для зимовки, в целом на численность вида это существенно не повлияет.
Исследователь насекомых пояснил: «Многие насекомые сейчас, можно сказать, даже заморожены. Они, конечно, неактивны, не двигаются, но фактически переживают зиму, замерзая». Так зимуют многие виды, поэтому сильный холод им не вредит. Есть и виды, которые зимуют над снегом и адаптированы к таким условиям.
«Если бы вымерзли все клещи, это означало бы, что вымерзли бы и все остальные насекомые», — подчеркнул Питеранс.
По комарам сейчас ничего прогнозировать нельзя. Их количество во многом зависит от влажности, потому что личинки комаров живут в воде. Если весна будет сырой и теплой, летом комаров будет больше.
Испанские голые слизни тоже выживут
Говоря о появившемся в Латвии инвазивном виде — испанском голом слизне, директор Института биологии Факультета медицины и наук о жизни Латвийского университета Артурс Сталажс считает, что слизней в садах мы увидим и этим летом.
Хотя может казаться, что суровая зима наконец-то спасет сады от испанских слизней, рассчитывать на это не стоит. На деле эти «непрошеные гости» способны успешно перезимовать, потому что подготовились еще ранней осенью. Сталажс отметил, что слизни вылупились до начала октября и у них было достаточно времени, чтобы спрятаться. Если же какая-то кладка задержалась и яйца не успели вылупиться, тогда они действительно погибнут, потому что минус 2 градуса — максимум, который яйца могут выдержать.
Исследователь подчеркнул, что стратегия выживания этого вида — отложить очень много яиц:
«Один слизень откладывает 300–400 яиц, и это огромное число — с расчетом на то, что хоть что-то выживет. Те, кто уйдет глубже в землю, в разные щели, выживут».
Поэтому осенью слизни успели уйти глубже и спрятаться. «Надеяться, что они погибли, не нужно», — сказал Сталажс. Он также отметил, что снежный покров, по сути, позволяет им чувствовать себя хорошо, хотя в природе часто случается, что те, кто не забрался на подходящую глубину, погибают. Кроме того, по словам исследователя, слизням больше вредит засуха, а не холод.