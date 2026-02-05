Латвийцам объяснили, почему морозная зима не избавит страну от клещей, слизней и комаров

Хотя может казаться, что суровая зима наконец-то спасет сады от испанских слизней, рассчитывать на это не стоит. На деле эти «непрошеные гости» способны успешно перезимовать, потому что подготовились еще ранней осенью. Сталажс отметил, что слизни вылупились до начала октября и у них было достаточно времени, чтобы спрятаться. Если же какая-то кладка задержалась и яйца не успели вылупиться, тогда они действительно погибнут, потому что минус 2 градуса — максимум, который яйца могут выдержать.