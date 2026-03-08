После многочасовой задержки в Ригу прибыл третий репатриационный рейс из Дубая

На рейс могут подать заявку граждане Латвии, неграждане Латвии, а также члены семей граждан или неграждан Латвии. В приоритетном порядке эта возможность предусмотрена для менее защищенных категорий лиц — семей с маленькими детьми, несовершеннолетних, людей с нарушениями здоровья или ограничениями подвижности. Пассажирам не следует ехать в аэропорт, пока они не получили индивидуальное подтверждение о включении в список пассажиров конкретного рейса и допуске к полету.