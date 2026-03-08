После многочасовой задержки в Ригу прибыл третий репатриационный рейс из Дубая
В воскресенье утром в Ригу прибыл третий репатриационный рейс латвийской национальной авиакомпании airBaltic из Дубая, свидетельствует опубликованная авиакомпанией в соцсети X информация.
Согласно данным сайта мониторинга полетов Flightradar24, рейс airBaltic BT7756 из международного аэропорта Аль-Мактум в Дубае первоначально должен был вылететь в 17:20 по латвийскому времени, то есть в 19:20 по времени Дубая, однако задержался более чем на четыре часа и вылетел в 22:44 по латвийскому времени.
Полет в Ригу выполнялся с технической посадкой в Ираклионе, Греция. На рейсе планировалось обеспечить 147 мест. Из Ираклиона репатриационный рейс вылетел в 5:04 по латвийскому времени и прибыл в Ригу в 8:29.
Ранее в авиакомпании сообщили, что продолжается обработка ранее полученных заявок на репатриационные рейсы из Дубая. Все заявки рассматриваются, и с пассажирами, которым будет предложено место на рейсе, свяжутся индивидуально, предоставив дальнейшие указания.
В авиакомпании поясняют, что пассажирам, которые уже подали заявку на один из объявленных репатриационных рейсов, повторно регистрироваться не нужно. Подача нескольких заявок замедляет время рассмотрения и не влияет на очередность обработки.
На рейс могут подать заявку граждане Латвии, неграждане Латвии, а также члены семей граждан или неграждан Латвии. В приоритетном порядке эта возможность предусмотрена для менее защищенных категорий лиц — семей с маленькими детьми, несовершеннолетних, людей с нарушениями здоровья или ограничениями подвижности. Пассажирам не следует ехать в аэропорт, пока они не получили индивидуальное подтверждение о включении в список пассажиров конкретного рейса и допуске к полету.
Авиакомпания продолжает следить за развитием событий в регионе Ближнего Востока и поддерживает сотрудничество с национальными и международными структурами. Однако с учетом стремительно меняющихся обстоятельств в выполнении рейса могут быть внесены изменения. В таких случаях пассажиры будут своевременно проинформированы.
Планируется, что четвертый репатриационный рейс BT7736 будет выполнен в воскресенье, 8 марта, с вылетом из международного аэропорта Аль-Мактум в 18:20 по местному времени.
Полет в Ригу также запланирован с технической посадкой в Ираклионе, Греция. Ожидается, что самолет может прибыть в Ригу в понедельник, 9 марта, в 2:40 по местному времени.