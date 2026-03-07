airBaltic объявила четвертый репатриационный рейс из Дубая в Ригу - открыт прием заявок

Авиакомпания объявила о четвертом репатриационном рейсе из Дубая. В настоящее время планируется, что рейс BT7736 будет выполнен 8 марта 2026 года с вылетом из Международного аэропорта Аль‑Мактум (DWC) в 18:20 по местному времени Дубая. Полет в Ригу будет осуществлен с технической остановкой в Ираклионе (Греция, остров Крит). Предполагается, что самолет прибудет в Ригу 9 марта в 2:40 по местному времени.