airBaltic объявила четвертый репатриационный рейс из Дубая в Ригу - открыт прием заявок
Из-за ситуации на Ближнем Востоке airBaltic запускает четвертый репатриационный рейс из Дубая. Граждан Латвии призывают не ехать в аэропорт без подтверждения — места распределяются индивидуально.
По запросу Министерства иностранных дел Латвии национальная авиакомпания airBaltic совместно с Министерство сообщения Латвийской Республики планирует выполнить дополнительный репатриационный рейс из Дубая (ОАЭ) в Ригу, чтобы помочь гражданам Латвии вернуться домой на фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке.
Авиакомпания объявила о четвертом репатриационном рейсе из Дубая. В настоящее время планируется, что рейс BT7736 будет выполнен 8 марта 2026 года с вылетом из Международного аэропорта Аль‑Мактум (DWC) в 18:20 по местному времени Дубая. Полет в Ригу будет осуществлен с технической остановкой в Ираклионе (Греция, остров Крит). Предполагается, что самолет прибудет в Ригу 9 марта в 2:40 по местному времени.
В настоящее время продолжается обработка ранее полученных заявок на репатриационные рейсы из Дубая. Все заявки рассматриваются, и с пассажирами, которым будет предложено место на рейсе, свяжутся индивидуально с дальнейшими инструкциями.
Пассажирам, которые уже подали заявку на один из ранее объявленных рейсов, повторно регистрироваться не нужно. Подача нескольких заявок лишь замедляет процесс рассмотрения и не влияет на очередность обработки.
Те, кто еще не подал заявку, могут заполнить соответствующую форму. На рейс могут записаться граждане Латвии, неграждане Латвии, а также члены их семей. В первую очередь воспользоваться возможностью приглашают наиболее уязвимые категории — семьи с маленькими детьми, несовершеннолетних, людей с проблемами здоровья или ограниченной подвижностью.
Пассажирам категорически не рекомендуется ехать в аэропорт, пока они не получат индивидуальное подтверждение о включении в список пассажиров конкретного рейса. Авиакомпания продолжает внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке и сотрудничает с национальными и международными структурами. Однако из-за быстро меняющейся ситуации возможны непредвиденные изменения в выполнении рейса.
Учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) устанавливает ограничения на полеты. Кроме того, на выполнение рейсов влияют оценка рисков, готовность аэропортов, нормы рабочего времени экипажей и условия страхового покрытия. Авиакомпания отмечает, что понимает неопределенность, в которой оказались пассажиры, и готова при необходимости корректировать расписание и организовывать дополнительные рейсы, как только это будет возможно сделать безопасно.