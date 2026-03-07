Простая замена в рационе может значительно снизить риск смерти от рака - показало крупное исследование
Слишком частое употребление сливочного масла может сократить жизнь, тогда как растительные масла, наоборот, могут помочь жить дольше. К такому выводу пришли ученые в новом крупном исследовании.
Исследователи из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что люди, которые употребляют больше сливочного масла, на 15 процентов чаще умирают от любых причин, чем те, кто ест его меньше.
При этом высокий уровень потребления растительных масел — например кукурузного, оливкового и рапсового — связан с лучшими показателями здоровья.
Наблюдение длиной в 50 лет
В исследовании ученые наблюдали за более чем 221 тысячей американцев на протяжении почти 50 лет. Рацион участников анализировали с помощью специальных анкет о питании.
Один из главных выводов оказался довольно простым: если заменить сливочное масло растительными маслами, риск преждевременной смерти заметно снижается.
По данным исследования:
- замена сливочного масла на растительные масла снижала риск смерти почти на 20%
- каждые дополнительные 10 граммов растительных масел в день уменьшали риск смерти от рака на 11%
- риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 6%
В то же время 10 граммов сливочного масла в день увеличивали риск смерти от рака на 12%. Даже небольшое изменение в рационе — например, замена кусочка сливочного масла таким же количеством растительного масла — снижало риск смерти примерно на 17%.
За время наблюдения умерли 50 932 участника исследования. Из них:
- 12 241 человек — от рака
- 11 240 человек — от сердечно-сосудистых заболеваний.
В чем проблема сливочного масла?
По словам профессора питания и диетологии Тома Сандерса из King’s College London, результаты исследования подтверждают давно известные данные о составе продуктов.
«Сливочное масло содержит много насыщенных жиров, немного трансжиров и очень мало полиненасыщенных жирных кислот», — объясняет он.
В то же время растительные масла, такие как соевое, рапсовое и оливковое, содержат меньше насыщенных жиров и больше ненасыщенных жиров, которые считаются полезными для сердца.
Главный вывод исследования, по словам ученых, довольно простой: выбирать растительные масла вместо сливочного масла полезнее для здоровья.
Это особенно важно сейчас, когда в социальных сетях распространяется много негативной информации о растительных маслах, основанной на неподтвержденных утверждениях.
Насыщенные жиры давно связывают с повышением уровня холестерина и ростом риска сердечно-сосудистых заболеваний. Они способствуют образованию жировых отложений в сосудах, что может привести к инсульту или инфаркту. Кроме того, чрезмерное употребление таких жиров может привести к набору веса, что повышает риск развития диабета второго типа.
Споры вокруг растительных масел
Однако не все специалисты полностью согласны с этими выводами. В последние годы некоторые ученые начали критиковать так называемые масла из семян — например, подсолнечное, рапсовое, кукурузное и виноградное.
Такие масла содержат много омега-6 жирных кислот, которые, по мнению некоторых исследователей, могут усиливать воспалительные процессы в организме.
Некоторые исследования даже предполагают связь между высоким потреблением таких масел и развитием рака, сердечных заболеваний, депрессии и болезни Альцгеймера.
Например, одно из недавних исследований показало, что у мужчин с ранней стадией рака простаты, которые исключили масла из семян из рациона и стали есть больше продуктов с омега-3 (например, лосося), болезнь прогрессировала медленнее.
Тем не менее многие специалисты считают, что омега-6 жирные кислоты необходимы организму. Например, линолевая кислота, которая широко содержится в растительных маслах, помогает поддерживать здоровье кожи и участвует в построении клеточных мембран.
Кроме того, исследования показывают, что люди, потребляющие больше линолевой кислоты, реже умирают от сердечных заболеваний, поскольку она помогает снижать уровень «плохого» холестерина.