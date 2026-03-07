Не салат и не паста: идея красивого горячего блюда на 8 Марта
Если хочется приготовить на 8 Марта что-то праздничное, но без слишком сложных шагов и долгих часов у плиты, куриное филе в сливочно-шпинатном соусе с вялеными томатами подойдет идеально.
Ингредиенты:
- 2 крупных куриных филе
- 200 мл сливок 20%
- 80–100 г свежего шпината
- 6–8 вяленых томатов
- 2 зубчика чеснока
- 1 небольшая луковица
- 30–40 г твердого сыра или пармезана
- 1–2 ст. ложки масла
- соль
- черный перец
- немного сушеного базилика или итальянских трав по желанию
Способ приготовления:
Куриное филе промойте, обсушите и при необходимости разрежьте вдоль на более тонкие части. Посолите, поперчите и оставьте на несколько минут.
На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте куриное филе с двух сторон до золотистой корочки. До полной готовности доводить сразу не нужно — позже мясо еще немного потомится в соусе. Переложите филе на тарелку.
В той же сковороде слегка обжарьте мелко нарезанный лук, затем добавьте измельченный чеснок. Через минуту положите нарезанные вяленые томаты. Если они были в масле, можно добавить в сковороду немного этого масла — оно даст дополнительный аромат.
Затем влейте сливки, перемешайте и прогрейте на небольшом огне. Добавьте тертый сыр, чтобы соус стал более насыщенным и бархатистым. После этого положите шпинат и дождитесь, пока он уменьшится в объеме.
Верните в сковороду куриное филе, при желании посыпьте сушеными травами и готовьте еще несколько минут на слабом огне, пока мясо полностью не дойдет, а соус слегка не загустеет.
Подавать блюдо лучше сразу, пока соус горячий и нежный. Сверху можно посыпать еще небольшим количеством сыра или украсить свежей зеленью.
Совет: если хотите сделать вкус еще ярче, можно добавить в соус немного лимонного сока или щепотку мускатного ореха. А для более сытного варианта подавайте курицу с пастой или мягким картофельным пюре.