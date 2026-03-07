В Ботаническом саду ЛУ массово зацвели уникальные растения. Когда можно посмотреть?

Традиция собирать коллекцию азалий в Ботаническом саду Латвийского университета продолжается уже более полувека. Основы коллекции в 1956 году заложил профессор Рихард Кондратович, который с 1962 по 2017 год создал 26 новых сортов и сформировал уникальную коллекцию, которая сегодня включает работы селекционеров как из Латвии, так и из других стран. Из крупнейшей коллекции в Балтии в 1970-е годы она выросла в самую большую коллекцию азалий в Северной Европе — почти 1000 кустов.