В Ботаническом саду ЛУ массово зацвели уникальные растения. Когда можно посмотреть?
В марте Ботанический сад Латвийского университета превращается в одно из самых ярких мест Риги — в Доме азалий наступил период полного цветения.
Сейчас одновременно цветут более 140 сортов, и с каждым днем распускаются все новые яркие кусты, наполняя оранжерею разнообразием красок и фактур.
Традиция собирать коллекцию азалий в Ботаническом саду Латвийского университета продолжается уже более полувека. Основы коллекции в 1956 году заложил профессор Рихард Кондратович, который с 1962 по 2017 год создал 26 новых сортов и сформировал уникальную коллекцию, которая сегодня включает работы селекционеров как из Латвии, так и из других стран. Из крупнейшей коллекции в Балтии в 1970-е годы она выросла в самую большую коллекцию азалий в Северной Европе — почти 1000 кустов.
В коллекции азалий представлен широкий спектр оттенков — от нежно-белых до ярко-розовых и красных, а также двухцветные и махровые цветы. Это разнообразие делает Дом азалий особенно подходящим местом как для неспешных весенних прогулок, так и для фотосессий и творческих занятий.
Ботанический сад Латвийского университета совместно с обществом Ota Dabā 15 марта с 11.00 приглашает детей и взрослых принять участие в занятиях по рисованию азалий. Во время занятий по рисованию участники вместе с художницей и педагогом искусства Юстине Луце и ботаником, доктором биологических наук Илутой Даушкане познакомятся с особенностями цветков азалий и научатся изображать их в технике пастели.
После занятия участники отправятся домой с собственноручно созданным рисунком. Занятия подходят как для начинающих, так и для тех, кто уже рисует; все необходимые материалы будут предоставлены. Для участия в занятиях желающим предлагается зарегистрироваться, заполнив регистрационную анкету. Детский билет стоит 10 евро, занятие для взрослых - 15 евро.
Дом азалий Ботанического сада Латвийского университета открыт для посетителей ежедневно с 10.00 до 18.00. Посетителей приглашают насладиться полным цветением в ближайшие недели, пока коллекция находится на своем самом ярком пике.