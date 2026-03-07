Эмили Ратаковски.
Мировые звезды
Сегодня 12:48
ФОТО: Эмили Ратаковски вышла в свет в предельно откровенном образе - без топа и бюстгальтера
Модель Эмили Ратаковски почти не оставила простора для воображения, когда появилась на звездном показе Loewe в замке Венсен во время Недели моды в Париже.
34-летняя модель сделала все, чтобы привлечь к себе внимание: она отказалась от топа и бюстгальтера, прикрывшись лишь темно-синим свитером, наброшенным на плечи.
Свой откровенный образ Эмили Ратаковски дополнила элегантными брюками и туфлями на каблуке, а также крупной сумкой и стильными солнцезащитными очками.
