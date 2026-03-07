Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 13:06
В одном из самоуправлений Латвии решили отказаться от наличных денег
С 1 апреля в волостных управлениях Кулдигского края расчеты за муниципальные услуги будут осуществляться только в безналичной форме.
Как сообщает самоуправление, для обеспечения более безопасного, удобного и современного обращения финансов с 1 апреля расчеты за муниципальные услуги в волостных управлениях будут осуществляться только в безналичной форме.
Это означает, что впредь платежи можно будет совершать:
- банковской картой,
- банковским переводом,
- с использованием интернет-банка или других электронных способов оплаты.
Наличные расчеты в волостных управлениях больше приниматься не будут. Изменения вводятся для обеспечения единого и современного финансового оборота во всем самоуправлении.
Жителей просят своевременно ознакомиться с новым порядком и при необходимости обращаться в свое волостное управление за дополнительной информацией о возможностях оплаты.