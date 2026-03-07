В Латвии нашли край, где рождаемость за 10 лет почти не снизилась: в чем причина

Как известно, прошлый год стал рекордно низким по рождаемости. В Латвии в прошлом году родилось всего чуть менее 12 тысяч детей. Еще десять лет назад, в 2015 году, в стране родилось почти 22 тысячи детей. Это снижение не произошло внезапно — в течение десяти лет каждый год фиксировалось сокращение примерно на одну-полторы тысячи. Падение рождаемости в стране за эти годы носит всеобъемлющий характер, однако территориально оно распределено очень неравномерно, сообщает LSM.lv.