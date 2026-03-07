В Латвии нашли край, где рождаемость за 10 лет почти не снизилась: в чем причина
На фоне общего падения рождаемости в Латвии особенно выделяется Южно-Курземский край. Пока в стране за последние десять лет число новорожденных резко сократилось, в этом крае показатели остались почти неизменными.
Как известно, прошлый год стал рекордно низким по рождаемости. В Латвии в прошлом году родилось всего чуть менее 12 тысяч детей. Еще десять лет назад, в 2015 году, в стране родилось почти 22 тысячи детей. Это снижение не произошло внезапно — в течение десяти лет каждый год фиксировалось сокращение примерно на одну-полторы тысячи. Падение рождаемости в стране за эти годы носит всеобъемлющий характер, однако территориально оно распределено очень неравномерно, сообщает LSM.lv.
В период с 2015 по 2024 год число родившихся на 1000 жителей сократилось во всех государственных городах и краях, однако различия между самоуправлениями очень велики. Самое резкое снижение наблюдается в Резекне, где рождаемость упала более чем на 50%. Также значительное сокращение зафиксировано в Вентспилсском крае, Риге, Марупском и Лимбажском краях.
Но есть и такие самоуправления, где рождаемость хотя и снижается, но в процентном выражении — совсем незначительно. Самыми устойчивыми по числу новорожденных на 1000 жителей уже несколько лет остаются показатели Южно-Курземского края. Если сравнивать 2015 и 2024 годы, снижение рождаемости здесь составило всего 1,1%. Далее следуют Гулбенский и Лудзенский края, однако разрыв с Южно-Курземским краем все же значительный. Эксперты указали, что там более благоприятная среда для жизни и воспитания детей, а самоуправление объяснило ситуацию разнообразной поддержкой семей.
Руководитель отдела социальной помощи Социальной службы Южно-Курземского края Лига Гележина сказала:
«Пособие при рождении ребенка — для тех, кто задекларирован в Южно-Курземском крае, это 500 евро при рождении ребенка. У нас разработаны обязательные правила, и в ближайшее время эта сумма составит 700 евро. Еще я хотела бы добавить, что с пятого по седьмой класс в школах действует стопроцентная скидка на питание», — сказала Гележина.
Местные власти также выделяют широкий выбор программ дополнительного образования. Кроме того, за кружки самоуправление не требует софинансирования со стороны родителей. В свою очередь, за обучение в музыкальной и художественной школе края или в спортивной школе нужно платить 4 евро в месяц, но и там предусмотрены различные скидки.