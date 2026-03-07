После пандемии к полной свободе слова в Латвии возвращаются "неохотно"
Юристы и представители судебной власти предупредили о рисках для правового государства в кризисные времена. По их словам, чрезвычайная ситуация может привести к ограничениям свободы слова, ускоренным решениям власти и распространению дезинформации.
В условиях возможных кризисов и чрезвычайных ситуаций в Латвии могут возникнуть серьезные риски для правового государства. Среди них — ограничения свободы слова, соблазн принимать решения слишком быстро и влияние дезинформации. Об этом в программе «Kārtības rullis» на TV24 говорили представители юридического сообщества страны.
Президент Ассоциации прокуроров Даце Милберга отметила, что риски существуют всегда — независимо от того, идет ли речь о чрезвычайной ситуации или обычной повседневной жизни. Однако именно кризисы, по ее словам, наиболее наглядно показывают слабые места системы. «Риски будут всегда, в любой ситуации — будь то чрезвычайная или обычная. Кризисная ситуация — это момент, который выявляет самые слабые точки», — подчеркнула Милберга.
Одним из таких слабых мест может стать свобода слова. Управляющий партнер адвокатского бюро COBALT Лаурис Лиепа считает, что в условиях кризиса власти могут попытаться ограничить доступ к информации. «Первое и самое существенное — это ограничения свободы слова.
Иногда они могут помочь, например, когда не должно быть слишком много доступной информации. Но уже после пандемии стало видно, что к полному статусу свободы слова мы возвращаемся очень неохотно», — отметил Лиепа.
Председатель Верховного суда Айгар Струпишс обратил внимание на еще одну проблему — давление на правовые процедуры. По его словам, в кризисных условиях возникает соблазн действовать быстрее, чтобы добиться результата. «Есть искушение делать все быстро. А когда делаешь быстро — можно действовать эффективно. Но закон требует процедуры, а процедура всегда медленная. Это и есть риск», — подчеркнул Струпишс.
В свою очередь омбудсмен Карина Палкова считает главным вызовом дезинформацию. По ее словам, ложная или искаженная информация может повлиять на решения людей и лишить их способности действовать хладнокровно. «Дезинформация — это то, что может угрожать нашему здравому рассудку в чрезвычайной ситуации. Поэтому всегда нужно внимательно оценивать, что мы слушаем, кому доверяем и что читаем. Нельзя поддаваться дезинформации, потому что безопасность должна быть на первом месте», — сказала Палкова.