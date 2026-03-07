После пандемии к полной свободе слова в Латвии возвращаются "неохотно"

В свою очередь омбудсмен Карина Палкова считает главным вызовом дезинформацию. По ее словам, ложная или искаженная информация может повлиять на решения людей и лишить их способности действовать хладнокровно. «Дезинформация — это то, что может угрожать нашему здравому рассудку в чрезвычайной ситуации. Поэтому всегда нужно внимательно оценивать, что мы слушаем, кому доверяем и что читаем. Нельзя поддаваться дезинформации, потому что безопасность должна быть на первом месте», — сказала Палкова.