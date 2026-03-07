"В Латвии политики служат чиновникам": Карлис Лейшкалнс о кризисе власти и "партии бюрократии"

Рассуждая о возможной эскалации, он говорит и о личной ответственности, которая может сработать как тормоз даже в самой напряженной ситуации. «Эти тормоза могут сработать. Да, никто не знает, в каком они состоянии. Но в человеке это есть… Представь, ты один из офицеров, который должен нажать следующую кнопку, а у тебя 11 внуков. И одного из них пригласили в университет… И что-то внутри остановит тебя — ты не нажмешь, черт побери!»