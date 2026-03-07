"В Латвии политики служат чиновникам": Карлис Лейшкалнс о кризисе власти и "партии бюрократии"
В очередном выпуске цикла бесед «Латвия 2035» принял участие опытный политик Карлис Лейшкалнс, который жестко раскритиковал латвийскую власть, назвав ее "партией бюрократии", и заявил, что в нынешнем мире оборона должна стать главным приоритетом государства.
По мнению Лейшкалнса, страна оказалась на этапе, когда политическое видение будущего часто приносится в жертву самоподдержанию бюрократического аппарата и неоправданным инвестициям в прошлое.
Доминирование бюрократии и упадок политических партий
Оценивая политическую среду, Карлис Лейшкалнс указывает на опасную тенденцию — бюрократизацию государственного управления, которая начинает влиять и на ведущие политические силы. Он считает, что нынешняя власть стала заложницей бюрократии, а не ее руководителем.
Характеризуя развитие правящих партий, Лейшкалнс высказывается прямо: «Они стали партией бюрократии. Довольно однозначно — партией бюрократии, ее сторонниками».
По его мнению, политики больше не диктуют правила чиновникам, а начинают им служить, и это мешает проводить смелые и необходимые обществу реформы.
Эта бюрократизация проявляется и в экономических решениях государства. Критикуя планы правительства по выкупу долей в телекоммуникационных компаниях, Карлис Лейшкалнс считает это ненужным обращением к прошлому и не понимает, зачем тратить на это ресурсы. «Мне кажется, что даже в отношении таких проектов, как выкуп Lattelecom или Tet, правительство Латвии сейчас пытается не заплатить за завтрашний день, а купить вчерашний».
Безопасность как новая мера качества жизни
Несмотря на критику внутренней политики, Лейшкалнс подчеркивает, что геополитическая ситуация заставляет переосмыслить само понятие благосостояния. Обществу нужно понять, что инвестиции в оборону сейчас важнее немедленной экономической выгоды.
Говоря о необходимости отказаться от части благ ради усиления военных возможностей, политик отмечает: «Безопасность лучше белого хлеба, масла и икры. Безопасность дает гораздо больший комфорт, чем хорошая еда».
Эта логика, по его словам, относится и к проекту Rail Baltica. Хотя экономически железнодорожная линия может не окупаться десятилетиями, ее военное значение не вызывает сомнений. Лейшкалнс признает, что изначально был против проекта, но изменил мнение из-за вопросов безопасности. «Если это задумано как оборонный проект, то такой оборонный проект нам, безусловно, нужен».
Между страхом и разумом
Говоря о будущем, Карлис Лейшкалнс сохраняет умеренный оптимизм, опираясь на исторический опыт: обычно каждое новое десятилетие приносит улучшения. Наибольшую тревогу у него вызывает глобальная непредсказуемость и ядерная угроза. Он считает, что мир становится все более сложным, а прежний мировой порядок, в который мы верили, постепенно разрушается. Однако надежда остается на человеческий разум и инстинкт сохранить мир для следующих поколений.
Рассуждая о возможной эскалации, он говорит и о личной ответственности, которая может сработать как тормоз даже в самой напряженной ситуации. «Эти тормоза могут сработать. Да, никто не знает, в каком они состоянии. Но в человеке это есть… Представь, ты один из офицеров, который должен нажать следующую кнопку, а у тебя 11 внуков. И одного из них пригласили в университет… И что-то внутри остановит тебя — ты не нажмешь, черт побери!»
По мнению Лейшкалнса, именно желание увидеть будущее своих детей и внуков может удержать мир от самоуничтожения и помочь договориться о новом международном порядке.