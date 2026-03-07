Латвийские пограничники предупредили людей с детьми относительно поездок во время школьных каникул
В преддверии школьных каникул Государственная пограничная служба напоминает, что детям — гражданам Латвии до 18 лет, которые выезжают из Латвийской Республики одни (или в сопровождении лиц, не являющихся родителями) в страну, не входящую в Европейский союз, Шенгенскую зону или Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, помимо действительного проездного документа необходимо предъявить нотариально заверенное согласие хотя бы одного из родителей, доверенность или решение сиротского суда о самостоятельном выезде ребенка из страны.
Такие доверенности не требуются при поездках по странам Шенгенской зоны, государствам Европейского союза, а также в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Например, если ребенок — гражданин Латвии — отправляется один в поездку в соседние страны Литву или Эстонию, ему необходимо иметь при себе только документ, удостоверяющий личность — паспорт или ID-карту. Негражданам Латвии для поездок за границу всегда требуется паспорт.
Также дети, которые являются гражданами Латвии, негражданами Латвии или лицами без гражданства, которым в Латвийской Республике предоставлен статус лица без гражданства , могут выезжать из Латвии самостоятельно или в сопровождении уполномоченного лица без предъявления дополнительных документов — например, нотариально заверенного согласия родителей — не только в страны Шенгенского соглашения, но и в государства Европейского союза, которые не присоединились к Шенгенскому соглашению (Ирландию и Кипр).
Во время школьных каникул многие планируют посетить родственников и друзей за рубежом. Чтобы не испортить радость встречи ни себе, ни близким, необходимо помнить о правилах поездок для детей. Даже для почти взрослых, но все же еще детей — подростков 15, 16 и 17 лет — следует заранее оформить у нотариуса согласие родителей, если планируется самостоятельный выезд из страны.
Также напоминаем, что для граждан Европейского союза единственным документом для въезда в Соединенное Королевство является паспорт гражданина. Удостоверение личности (ID-карта) не признается действительным проездным документом для въезда в Соединенное Королевство.
Если возникли вопросы или неясности о порядке поездок детей и других вопросах путешествий, просим звонить на круглосуточный телефон Государственной пограничной службы 67913300 или писать на электронную почту od@rs.gov.lv.