Латвийские пограничники предупредили людей с детьми относительно поездок во время школьных каникул

Во время школьных каникул многие планируют посетить родственников и друзей за рубежом. Чтобы не испортить радость встречи ни себе, ни близким, необходимо помнить о правилах поездок для детей. Даже для почти взрослых, но все же еще детей — подростков 15, 16 и 17 лет — следует заранее оформить у нотариуса согласие родителей, если планируется самостоятельный выезд из страны.