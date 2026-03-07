Сначала разрешают, но тут же запрещают: ученый раскритиковал коммуникацию самоуправления с рижанами

Эта зима в Латвии стала по-настоящему необычной: во многих местах образовался толстый лед, причем даже там, где в предыдущие годы он почти не появлялся. На фоне этого особое внимание привлекла коммуникация властей о том, можно ли выходить на лед. Об этом в программе «Preses klubs» на TV24 рассказал исследователь коммуникаций, преподаватель факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Мартиньш Причинс. По его словам, сама ситуация со льдом была необычной, но еще более интересным оказалось то, как о ней информировали власти. Причинс отметил, что сначала Рижская дума официально разрешила выходить на лед, однако спустя несколько дней последовал обратный сигнал.