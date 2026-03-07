Сначала разрешают, но тут же запрещают: ученый раскритиковал коммуникацию самоуправления с рижанами
Коммуникационный исследователь Мартиньш Причинс обратил внимание на странную ситуацию, возникшую этой зимой: сначала Рижская дума разрешила выходить на лед, а через несколько дней передумала. Такое поведение легко могло вызвать путаницу у людей, которым стоит больше полагаться на здравый смысл.
Эта зима в Латвии стала по-настоящему необычной: во многих местах образовался толстый лед, причем даже там, где в предыдущие годы он почти не появлялся. На фоне этого особое внимание привлекла коммуникация властей о том, можно ли выходить на лед. Об этом в программе «Preses klubs» на TV24 рассказал исследователь коммуникаций, преподаватель факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Мартиньш Причинс. По его словам, сама ситуация со льдом была необычной, но еще более интересным оказалось то, как о ней информировали власти. Причинс отметил, что сначала Рижская дума официально разрешила выходить на лед, однако спустя несколько дней последовал обратный сигнал.
«Эта зима историческая — лед образовался довольно толстый даже в тех местах, где раньше ничего подобного не было. Поэтому мне было интересно наблюдать за этим как исследователю медиа и коммуникаций.... Например, в начале февраля, 2 февраля, Рижская дума объявила, что официально разрешит выходить на лед. А уже 4 февраля появилось сообщение, что все-таки вводится запрет — решение поддержали и полиция, и городские власти», — отметил он.
По мнению эксперта, в эпоху социальных сетей такие сообщения распространяются с задержкой и могут создавать путаницу. Алгоритмы показывают новости пользователям не сразу, поэтому люди могут увидеть устаревшую информацию спустя несколько дней. «Учитывая, как распространяются новости, алгоритмы могут показать сообщение в соцсетях через несколько дней. И тогда люди спустя неделю после новости могут решить выйти на лед», — пояснил Причинс.
Он также считает странным сам подход, когда власти пытаются отдельно разрешать или запрещать подобные вещи, которые во многом должны регулироваться здравым смыслом.
«Почему вообще Рижская дума решила, что нужно отдельно сообщать, что что-то специально разрешено? У нас, видимо, есть такая привычка — что-то обязательно разрешать или обязательно запрещать», — сказал он.
По словам исследователя, в подобных ситуациях людям прежде всего стоит руководствоваться собственной осторожностью. «Должен быть и здравый смысл. Если лед трещит, то не нужно на него выходить», — подчеркнул Причинс. При этом, по его словам, в медиапространстве уже достаточно предупреждений о возможной опасности. «В медиапространстве довольно много предупреждений и сообщений, это активно обсуждается и в социальных сетях. Поэтому в конечном счете все упирается в здравый смысл самих людей», — заключил Причинс.
Ранее сообщалось, что жителей Даугавпилса предупреждают: уже с 9 марта выход на лед Даугавы будет запрещен. В Риге полный запрет на нахождение на льду всех водоемов и прибрежных морских вод ввели еще 3 марта. Нарушителям грозит предупреждение или штраф.