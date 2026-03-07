Палатки - прошлый век: как меняются привычки посетителей латвийских музыкальных фестивалей

Почему сделан такой выбор и что он говорит о переменах в среде музыкальных фестивалей, рассказал директор Positivus Гирт Майорс: «Мировая тенденция такова, что все больше проводится концертов крупных артистов, и это, например, уже очень важно и с прицелом на будущее — следить за тенденциями и к ним адаптироваться. На маленьком рынке меняться нужно еще быстрее. На большом рынке в каждом сегменте аудитории объем рынка значительно больше. У нас — если смотреть на профиль аудитории отдельно — людей значительно меньше, и нам нужно каким-то образом это балансировать».