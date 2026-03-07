Палатки - прошлый век: как меняются привычки посетителей латвийских музыкальных фестивалей
Музыкальные фестивали в Балтии переживают тихую, но глубокую трансформацию: публика устала от палаток и многодневных марафонов, артисты дорожают, а организаторы вынуждены искать новые форматы.
Когда публика вполне привыкла к фестивалю Positivus на Луцавсале, организаторы решили изменить место проведения и продолжительность фестиваля. Этим летом Positivus пройдет один день — на эстраде Межапарка выступит звезда электронной музыки Кэлвин Харрис. Обещаны и выступления других артистов, сообщает LSM+.
Почему сделан такой выбор и что он говорит о переменах в среде музыкальных фестивалей, рассказал директор Positivus Гирт Майорс: «Мировая тенденция такова, что все больше проводится концертов крупных артистов, и это, например, уже очень важно и с прицелом на будущее — следить за тенденциями и к ним адаптироваться. На маленьком рынке меняться нужно еще быстрее. На большом рынке в каждом сегменте аудитории объем рынка значительно больше. У нас — если смотреть на профиль аудитории отдельно — людей значительно меньше, и нам нужно каким-то образом это балансировать».
С переменами в потреблении музыкальных фестивалей согласны и другие представители отрасли. Впрочем, организаторов фестиваля Laba daba, в том числе директора фестиваля Мадара Штрамдиере, это не пугает — этим летом мероприятие после небольшой паузы возвращается к публике: «Привычки людей изменились. Это ощущается уже давно, и в глобальном масштабе, если смотреть на зарубежные фестивали, картина очень похожая.
Людей все меньше привлекает посещение многодневных мероприятий, где нужно ночевать в палатках.
Да, к сожалению, это заметно, особенно среди молодежи — для них палатки вообще чужеродный предмет, скажем так. Но мы хотели бы сохранить эту традицию и как-то держаться, пока еще можем».