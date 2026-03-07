"Федерс, ты однажды нарвешься!" Геополитический триллер в Катаре с открытым финалом

«Ощущение было действительно страшным и, по крайней мере для меня, непривычным. Люди спешили выполнять указания. Позже я узнал, что подобная ситуация в Дохе происходит довольно часто, хотя такого масштаба напряжения раньше не было. Единственные, кто громко выражал недовольство, были российские туристы, у которых внезапно оборвались планы на отпуск», — описывает порталу Jauns.lv вынужденное изменение маршрута Гинтс Федерс.