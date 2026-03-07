"Федерс, ты однажды нарвешься!" Геополитический триллер в Катаре с открытым финалом
Руководитель компании SIA Baltijas Komunikāciju centrs Гинтс Федерс сейчас переживает ситуацию, которая больше напоминает геополитический триллер, чем обычную командировку или путешествие. Отправившись в запланированную поездку в Индию, он неожиданно застрял в столице Катара Дохе, где в последние недели обострился военный конфликт на Ближнем Востоке.
Из-за перебоев в авиасообщении и ограничений безопасности известный специалист по связям с общественностью фактически застрял в городе, где повседневная жизнь проходит на фоне постоянных воздушных тревог и взрывов. Сейчас ему уже удалось эвакуироваться из Катара, и, как надеются, он сможет добраться в безопасное место.
Pārāk traka un karsta nakts bija Katarā. Domāju - pietiks, tomēr nav mans karš. Izdevās nupat tikt ārā, tagad ar četriem 🇺🇸 amerikāņiem busiņā iekšā tuksnesī Saudī #SaudiArabia pic.twitter.com/JSjxjjvNT5— Gints Feders (@gintsfeders) March 6, 2026
Как все началось
Все началось совершенно неожиданно — с громких сигналов тревожных сообщений на телефонах на переполненном пляже.
«Ощущение было действительно страшным и, по крайней мере для меня, непривычным. Люди спешили выполнять указания. Позже я узнал, что подобная ситуация в Дохе происходит довольно часто, хотя такого масштаба напряжения раньше не было. Единственные, кто громко выражал недовольство, были российские туристы, у которых внезапно оборвались планы на отпуск», — описывает порталу Jauns.lv вынужденное изменение маршрута Гинтс Федерс.
Пятизвездочный вид на падающие ракеты
В Дохе по-прежнему несколько раз в день звучат сирены, предупреждающие о возможных ракетных атаках. В Катаре расположены несколько стратегически важных американских военных баз, которые в контексте регионального конфликта стали целью ракетных ударов Ирана.
Хотя большинство атак перехватывается системами противовоздушной обороны, жители и гости города все равно слышат взрывы, а на окраинах нередко находят обломки ракет. Эта реальность резко контрастирует с блестящим и роскошным образом Катара, к которому многие привыкли в социальных сетях.
Сам Федерс описывает ситуацию с присущими ему иронией и прямотой.
«Я человек скандальный, мне нравятся приключения, но я не лицемер — никогда не буду притворяться тем, кем не являюсь», — говорит он, описывая свое отношение к жизни и к ситуации, в которой оказался.
Этой историей он хочет напомнить, что реальность часто резко отличается от того, что люди видят в социальных сетях.
«Жизнь у людей не такая, как в соцсетях. Когда ракеты падают на голову, горький привкус появляется даже у оплаченных правительством Катара пятизвездочных апартаментов площадью 150 квадратных метров на 34-м этаже — даже если можешь жить там сколько угодно», — иронизирует он.
Last night ⭐️⭐️⭐️ make a wish #qatar #doha pic.twitter.com/VdwZWPoVst— Gints Feders (@gintsfeders) March 6, 2026
В бизнесе — «акула», в отношениях — заботливый отец
Федерс вспоминает, что еще в начальной школе учителя предупреждали его: «Ах, Федерс, Федерс, ты однажды нарвешься!» И позже в жизни он нередко слышал похожие слова.
Один журналист, ознакомившись с материалами одного обвинения, однажды в шутку сказал ему: «Ну, виноватым ты, может, и не будешь, но по морде получить все равно заслужил».
Однако Федерс относится к этому философски: пока он жив и здоров, считает, что Бог его любит и дает возможность переживать интересную жизнь.
Он признает, что в работе иногда бывает «акулой», но в личной жизни старается быть совсем другим человеком.
«В отношениях я хороший, и моя жизненная миссия — дать своим сыновьям все лучшее: помочь им получить лучшее образование и быть рядом с ними в повседневной жизни», — говорит он.
Текущий этап жизни Федерс описывает как «тотальный рок-н-ролл». Он откровенно признает, что никогда не смог бы жить спокойной и предсказуемой жизнью — в маленькой квартире, работая с девяти до пяти и каждый вечер повторяя одну и ту же рутину.
«Это не для меня. Тогда уж лучше танцевать в катарском отеле, где окна дрожат от ракетных ударов», — смеется он.
Перестаньте завидовать и осуждать
Однажды вечером, когда в Дохе снова прозвучали сирены воздушной тревоги, он сидел в ливанском ресторане вместе с ливанцами и иранцами — людьми, чьи страны сейчас непосредственно вовлечены в конфликт.
«Очень приятные люди», — говорит он.
Прощаясь, один из них сказал ему: «Мой друг, ты можешь быть абсолютно уверен — ты не проживешь ни одной секунды дольше, чем тебе предназначено».
Šaheda atlūza nokrita acu priekšā 🇮🇷 pic.twitter.com/UP35pRsWK5— Gints Feders (@gintsfeders) March 1, 2026
Такие моменты, говорит Федерс, заставляют иначе оценивать жизнь. Он часто перечитывает предсмертное письмо писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, где говорится о том, как человеку следовало бы жить, если бы он знал, что это его последний день.
Именно поэтому он призывает людей меньше сравнивать свою жизнь с блестящими картинками в социальных сетях.
«Перестаньте завидовать и осуждать», — говорит он. «В жизни ничего не бывает таким, каким выглядит в Instagram. Чем красивее фотографии, тем чаще за ними скрывается совсем другая реальность».
Федерс признает, что богатство и роскошь часто имеют и свою теневую сторону. «Большие деньги нередко приходят вместе с ракетами», — иронично добавляет он.
Тем не менее он говорит, что впервые в жизни у него появилось ощущение, что ему достаточно. Не потому, что достигнуто все возможное, а потому, что он научился ценить то, что уже есть.
И в гостиничном номере в Дохе, где окна иногда дрожат от далеких взрывов, а возможность вернуться в Латвию остается неопределенной, эта мысль становится особенно ясной.