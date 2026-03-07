После морозной ночи - до +12: какая погода ждет Латвию в воскресенье
После морозной ночи в Латвии ожидается солнечное воскресенье без осадков. Однако синоптики предупреждают: утром местами возможен густой туман, а температура ночью опустится до -9 градусов.
В ночь на воскресенье погода будет переменно облачной и без осадков. Ветер будет слабым, а в отдельных районах образуется туман, который ухудшит видимость до 100–500 метров. Минимальная температура воздуха составит 0…-5 градусов, а на юго-востоке страны будет холоднее — до -6…-9 градусов. В Риге также ожидается переменная облачность, ночь пройдет без осадков. Ветер будет слабым, а температура воздуха опустится до -1…-3 градусов.
В воскресенье днем ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется, сообщают синоптики. При слабом ветре в утренние часы местами еще сохранится туман. Воздух прогреется до +7…+12 градусов, а местами на побережье Рижского залива и в Латгалии — лишь до +5…+7 градусов.
В Риге в воскресенье будет солнечная и сухая погода. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +8…+10 градусов.