После морозной ночи - до +12: какая погода ждет Латвию в воскресенье

В ночь на воскресенье погода будет переменно облачной и без осадков. Ветер будет слабым, а в отдельных районах образуется туман, который ухудшит видимость до 100–500 метров. Минимальная температура воздуха составит 0…-5 градусов, а на юго-востоке страны будет холоднее — до -6…-9 градусов. В Риге также ожидается переменная облачность, ночь пройдет без осадков. Ветер будет слабым, а температура воздуха опустится до -1…-3 градусов.