В Риге открылся крупный объект, который сделает город региональным лидером по доставке перспективного вида топлива
В Рижском порту открыта модернизированная инфраструктура LPG-терминала компании Latvijas Propāna Gāze.
Модернизированный терминал позволит Рижскому порту принимать крупные трансатлантические танкеры с СУГ (сжиженным углеводородным газом) и укрепит цепочку поставок сжиженного газа на рынки Балтии и Восточной Европы.
В рамках мероприятия в Рижском порту находился 180-метровый танкер-газовоз CERRO ALTO EXPLORER с 20 000 тоннами сжиженного пропана из Соединенных Штатов Америки на борту.
Первая партия с западного направления прибыла в Ригу в конце 2023 года из Швеции, а первые суда из США — в начале 2024 года. Модернизированная инфраструктура теперь позволяет регулярно обслуживать крупные танкеры с СУГ и закрепляет за Ригой роль регионального логистического центра сжиженного газа.
Из рижского терминала сжиженный газ поступает не только в страны Балтии, но и в Польшу, на Украину и в Скандинавию. Важным целевым рынком является Польша, чей рынок СУГ примерно в восемь раз больше, чем весь рынок стран Балтии.
После модернизации терминала СУГ можно перегружать с крупных танкеров на суда меньшего размера, а также транспортировать по железной дороге и автотранспортом в ряд европейских стран. В среднем с терминала ежедневно выезжает около 110 грузовиков, которые доставляют сжиженный газ клиентам за пределами Латвии.