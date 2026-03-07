Опрос показал, чего больше всего не хватает женщинам в Латвии для хорошего самочувствия
Почти каждая третья женщина в Латвии признает, что в повседневной суете ей больше всего не хватает самого простого — времени, когда можно просто остановиться, ничего не делать и ни о чем не заботиться. При этом мужчины нередко даже не замечают, насколько остро женщины ощущают этот дефицит и как сильно он влияет на самочувствие, сон и общее состояние здоровья.
27 % женщин признают, что из-за различных обязанностей в повседневной жизни им больше всего не хватает времени отдохнуть, ничего не делая и без обязанностей. Особенно выражена эта потребность у женщин в возрасте от 30 до 39 лет, где этот показатель достигает 38 %. Второе место заняло желание использовать косметические процедуры и время для ухода за собой — 25 %, за которым следует интеллектуальный отдых, например чтение книг, и встречи с друзьями — по 24 %.
На хобби и физические упражнения не хватает времени у 22 % опрошенных женщин, в свою очередь, 21 % указывают, что не успевают выспаться. 20 % женщин хотели бы больше времени посвящать культурным и развлекательным мероприятиям.
Взгляд мужчин: понимаем ли мы друг друга?
В вопросе о том, хватает ли женщинам времени на отдых и какой именно, мнения мужчин и женщин различаются. Чаще всего (27 %) мужчины признают, что у них нет ни малейшего представления о том, на какие занятия женщинам не удается найти время в повседневной жизни.
Мнения опрошенных мужчин и женщин совпадают в вопросе об отдыхе без обязанностей — это как первое, на что женщинам не хватает времени, упоминают и мужчины, в свою очередь, в остальных приоритетах видны различия. Мужчины, в отличие от женщин, не считают, что женщинам не хватает времени на косметические процедуры и/или друзей. По оценке мужчин, женщинам чаще всего не хватает времени на сон — 22 %, физическую активность — 21 %, профилактику здоровья и хобби — по 17 %.
Время для себя — основа здоровья
«Время для себя — это физиологическая и ментальная предпосылка для функционирования организма. Человеку необходимы регулярные моменты восстановления. Если мы долго живем без отдыха, повышается уровень стресса, ухудшается сон, снижается концентрация внимания, и в долгосрочной перспективе это может повлиять и на физическое здоровье. Когда женщина уделяет время ничегонеделанию, в организме снижается уровень кортизола, или гормона стресса, что напрямую влияет на сердечно-сосудистую систему, качество сна и даже иммунитет. Интересно, что мужчины прямо видят профилактику здоровья как приоритет и связывают ее с физической активностью, в то время как женщины воспринимают благополучие холистически (целостно) — для них уход за собой и покой являются такими же важными компонентами здоровья, как визит к врачу. На самом деле как для тела, так и для здоровья психики одинаково важна и простая разгрузка. Время для себя — самый мощный витамин, который нельзя купить, но который дает мгновенную энергию и телу, и разуму», — объясняет врач интернальной медицины Veselības centru apvienība Инга Орлеане.
В заботе о хорошем самочувствии важна также регулярная проверка показателей здоровья. «Женщины часто мирятся с усталостью, отсутствием энергии или ухудшением самочувствия, считая это следствием повседневной нагрузки. Однако нередко за этими ощущениями скрываются конкретные физиологические причины — например, недостаток железа или витаминов, нарушения обмена веществ или гормональный дисбаланс. Именно поэтому лаборатория предлагает особенно подходящие для женщин комплекты анализов, например общий скрининг здоровья и витальности. Анализы помогают лучше понять свой организм и в случае необходимости своевременно принять меры», — объясняет врач Яна Осите, руководитель лаборатории Centrālā laboratorija.
Veselības centru apvienība, Centrālā laboratorija и Mēness aptieka в информационной акции по благополучию «Время для себя — самый мощный витамин» призывают женщин осознанно находить больше времени для себя, уделяя внимание занятиям, которые улучшают самочувствие, помогают отдохнуть и дают чувство удовлетворения. Время для себя может быть очень разным — спокойный свободный момент без обязанностей, встречи с друзьями, а также давно задуманные, но отложенные косметические ритуалы и процедуры по уходу за здоровьем.
При выборе продуктов и процедур для здоровья и красоты важно учитывать не только актуальные тенденции и желаемые результаты, но и потребности кожи и аспекты здоровья. Ценной поддержкой также может стать профессиональная бесплатная консультация фармацевта, которая помогает выбрать наиболее подходящие продукты для ухода за кожей, витамины и продукты для хорошего самочувствия, чтобы принять более обдуманное решение.
Репрезентативное исследование о времени, которое женщины посвящают себе, в феврале этого года провело исследовательское агентство Norstat, опросив 1004 жителя в возрасте от 18 до 74 лет.