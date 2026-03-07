Опрос показал, чего больше всего не хватает женщинам в Латвии для хорошего самочувствия

«Время для себя — это физиологическая и ментальная предпосылка для функционирования организма. Человеку необходимы регулярные моменты восстановления. Если мы долго живем без отдыха, повышается уровень стресса, ухудшается сон, снижается концентрация внимания, и в долгосрочной перспективе это может повлиять и на физическое здоровье. Когда женщина уделяет время ничегонеделанию, в организме снижается уровень кортизола, или гормона стресса, что напрямую влияет на сердечно-сосудистую систему, качество сна и даже иммунитет. Интересно, что мужчины прямо видят профилактику здоровья как приоритет и связывают ее с физической активностью, в то время как женщины воспринимают благополучие холистически (целостно) — для них уход за собой и покой являются такими же важными компонентами здоровья, как визит к врачу. На самом деле как для тела, так и для здоровья психики одинаково важна и простая разгрузка. Время для себя — самый мощный витамин, который нельзя купить, но который дает мгновенную энергию и телу, и разуму», — объясняет врач интернальной медицины Veselības centru apvienība Инга Орлеане.