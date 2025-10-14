"Для кого мы покупаем оружие, если некого отправить на фронт?" В Эстонии забеспокоились из-за низкой рождаемости

"Я убежден, что в Эстонии очень мало молодых людей, которые захотят заводить детей, исходя из подобной ценностной установки - и это правильно. Ведь дети должны рождаться в счастливых парах и из искреннего желания воспитывать потомство. Задача государства - создать такую среду, где каждый человек, и маленький, и взрослый, будет цениться на протяжении всей жизни. Задача местных властей - создавать безопасные пространства, где дети могут лазить, играть, падать и вставать, то есть расти и становиться самостоятельными", - считает уполномоченный.