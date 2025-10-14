"Для кого мы покупаем оружие, если некого отправить на фронт?" В Эстонии забеспокоились из-за низкой рождаемости
Эстонский Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению Кристиан Веске задался вопросом: действительно ли уменьшение численности населения - это лишь проблема, или, возможно, это также шанс переосмыслить, каким должно быть общество и что означает устойчивое развитие в 21 веке. Об этом пишет rus.err.ee.
"Число рождений в Эстонии снизилось и продолжит снижаться, и одним из факторов является изменение ценностей людей. В своем комментарии "Почему старшее поколение волнуется из-за падения рождаемости?" Рауль Эаметс задается вопросом: для кого мы покупаем вооружение и патроны, если нет мужчин и женщин, которых можно будет отправить на фронт?", - пишет в своем комментарии Кристиан Веске.
"Я убежден, что в Эстонии очень мало молодых людей, которые захотят заводить детей, исходя из подобной ценностной установки - и это правильно. Ведь дети должны рождаться в счастливых парах и из искреннего желания воспитывать потомство. Задача государства - создать такую среду, где каждый человек, и маленький, и взрослый, будет цениться на протяжении всей жизни. Задача местных властей - создавать безопасные пространства, где дети могут лазить, играть, падать и вставать, то есть расти и становиться самостоятельными", - считает уполномоченный.
"Является ли сокращение численности населения вообще проблемой? Сохранение нации зависит не от количества людей, а от среды, в которой эти люди живут. Население Исландии меньше, чем в Таллинне, но их язык и культура живы и крепки, а сама страна - одна из самых богатых и равноправных в мире", - полагает Кристиан Веске.
По его мнению, сохранение нации - это не гонка за количеством рождений, а качество общества: чувствуют ли молодые люди, что их жизнь, работа и семейные отношения ценны.
"Дети рождаются в семье, где есть чувство безопасности, а не в семье, которую политики морально поучают".
"Распространенный аргумент гласит: меньшее поколение означает более медленный экономический рост, меньше налогоплательщиков и угрозу для пенсионной системы. Но это справедливо только в том случае, если общество не меняется. Однако мир и связанная с ним экономика находятся в постоянном процессе изменений".
"Образно говоря, экономический рост 21 века зависит не от того, сколько у нас работников в цехе, а от того, насколько успешно мы смогли интегрировать искусственный интеллект и роботов в совместную работу. Чтобы это стало возможным, крайне важно, чтобы государство вкладывало в доступное и мирового уровня образование и науку, а также в качественную среду для жизни", - подводит итог Кристиан Веске.
Между тем эстонское издание Postimees пишет, что согласно свежему отчету Министерства социальных дел, в прошлом году в Эстонии родилось рекордно мало детей - это самый низкий показатель с 1919 года. Эксперты предупреждают: если изменений не произойдет и тенденция сохранится, численность населения Эстонии может сокращаться быстрее, чем когда-либо.
В Латвии с рождаемостью дела ничуть не лучше, чем в Эстонии. Как ранее сообщал Otkrito.lv, за первые пять месяцев 2025 года на свет появилось на 14% меньше детей, чем годом ранее, а естественная убыль населения превысила 6000 человек.