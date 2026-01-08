В центре Риги готовят новый памятник безалаберности чиновников: опору моста Rail Baltica законсервируют
Вбитая в Даугаву опора моста Rail Baltica в этом году будет законсервирована, а ее «расконсервация», скорее всего, произойдет лишь после 2030 года. Это в программе TV24 «Uz līnijas» подтвердил руководитель реализации проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании Eiropas Dzelzceļa līnijas Марис Дзелме.
«Цель консервации — обеспечить сохранение этой конструкции, части моста, в таком состоянии, чтобы в момент возобновления строительных работ она не была повреждена и могла быть использована в будущем», — пояснил строитель.
Как обстоит дело с рисками? Не снижает ли такой метод безопасность или качество опоры после ее «расконсервации»? «Нулевого риска вообще не существует. В жизни такого не бывает. В настоящее время нет ни одной точно обозначенной даты, когда могла бы начаться “расконсервация” опоры моста. Прежде всего это связано с доступностью финансирования, а второе, что касается этого моста, — Рижское кольцо сейчас вообще не включено в первую фазу Rail Baltica. Фокус сделан на строительстве основной трассы, а это означает, что, скорее всего, к мосту мы вернемся в худшем случае после 2030 года. Если появится финансирование, мы сможем возобновить строительство этого моста. Было бы хорошо все же продвигать его поэтапно, пусть даже небольшими пролетами. Это было бы отлично».
Марис Дзелме также подчеркивает, что будет проводиться регулярный мониторинг законсервированной конструкции моста. «Разумеется, консервация означает и мониторинг. Эта конструкция будет находиться под наблюдением на протяжении всего периода консервации, чтобы отслеживать, нет ли каких либо изменений, так как там все же есть консоль, материал может “уставать”. Поэтому применяются специальные методы консервации, которые позволят сохранить эту структуру стабильной, неизменной и пригодной для использования в будущем».
