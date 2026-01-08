В центре Риги готовят новый памятник безалаберности чиновников: опору моста Rail Baltica законсервируют

Как обстоит дело с рисками? Не снижает ли такой метод безопасность или качество опоры после ее «расконсервации»? «Нулевого риска вообще не существует. В жизни такого не бывает. В настоящее время нет ни одной точно обозначенной даты, когда могла бы начаться “расконсервация” опоры моста. Прежде всего это связано с доступностью финансирования, а второе, что касается этого моста, — Рижское кольцо сейчас вообще не включено в первую фазу Rail Baltica. Фокус сделан на строительстве основной трассы, а это означает, что, скорее всего, к мосту мы вернемся в худшем случае после 2030 года. Если появится финансирование, мы сможем возобновить строительство этого моста. Было бы хорошо все же продвигать его поэтапно, пусть даже небольшими пролетами. Это было бы отлично».