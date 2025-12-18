Rail Baltica в Латвии получит 260 млн евро в 2026 году: на что пойдут деньги

Также в следующем году продолжатся работы в южной части Центрального вокзала, на которые перераспределены средства из Фонда восстановления. В целом в 2026 году на эти работы выделено 120 млн евро. До конца августа планируется завершить основные работы в южной части здания вокзала, в том числе возведение кровли и остекление зала ожидания, строительство пассажирских навесов и кровельных систем, фасадные и другие отделочные работы. В соответствии с условиями финансирования ввод в эксплуатацию здания Центрального вокзала предусмотрен в конце 2026 года.