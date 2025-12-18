Rail Baltica в Латвии получит 260 млн евро в 2026 году: на что пойдут деньги
В 2026 году в Латвии на Rail Baltica планируют освоить 260 млн евро: деньги пойдут на строительство основной трассы, работы на Рижском центральном вокзале и станции в аэропорту.
247,2 млн евро из этой суммы будут направлены непосредственно на строительство Rail Baltica, а 12,8 млн евро - на адаптацию строительных проектов и обеспечение функций управления.
Финансирование предусмотрено для строительства южного участка основной трассы Rail Baltica в Латвии, а также для строительства в южной части Рижского центрального вокзала и станции в Рижском аэропорту.
На строительство основной трассы в 2026 году выделено 75 млн евро для продолжения работ в центре обслуживания инфраструктуры Rail Baltica возле Иецавы, где до конца текущего года будет завершено создание региональной базы. Также возле Иецавы планируется строительство подъездной инфраструктуры на территории площадью 23 гектара и насыпей, проведение земляных работ, создание площадок для складирования строительных материалов и формирование железнодорожной насыпи.
Одновременно продолжаются подготовительные работы на протяжении более 30 км для обеспечения готовности трассы к строительству железнодорожной инфраструктуры. На обширной территории планируется вырубка леса, проверка на наличие неразорвавшихся боеприпасов на участке протяженностью 11 км, земляные работы и строительство мелиорационной системы.
Как сообщили в министерстве, до декабря 2025 года на основной трассе было обнаружено и обезврежено 95 взрывоопасных предметов.
Дополнительно в бюджете 2026 года выделено финансирование в размере 8 млн евро для адаптации проекта южного участка основной трассы граница Литвы - Миса, чтобы обеспечить реализацию всех 11 видов работ, предусмотренных строительными разрешениями. Эти работы будут реализованы параллельно строительству и не повлияют на его ход.
Также в следующем году продолжатся работы в южной части Центрального вокзала, на которые перераспределены средства из Фонда восстановления. В целом в 2026 году на эти работы выделено 120 млн евро. До конца августа планируется завершить основные работы в южной части здания вокзала, в том числе возведение кровли и остекление зала ожидания, строительство пассажирских навесов и кровельных систем, фасадные и другие отделочные работы. В соответствии с условиями финансирования ввод в эксплуатацию здания Центрального вокзала предусмотрен в конце 2026 года.
Одновременно Latvijas dzelzceļš до середины 2028 года построит системы сигнализации, контактные сети и железнодорожные пути в южной части вокзала.
52 млн евро в следующем году выделены на продолжение строительства станции Rail Baltica и связанной с ней инфраструктуры в Рижском аэропорту. Планируется, что в следующем году будет вестись строительство эстакады от зоны улицы Дзирниеку до здания станции и от станции до улицы Зиемелю. Также запланирован перенос и строительство котельной аэропорта и автозаправочной станции.
Дополнительно предусмотренное в бюджете финансирование будет направлено также на обеспечение функций управления проектом и отчуждение недвижимого имущества, необходимого для строительства.
Как сообщалось, согласно данным совместного балтийского предприятия по реализации проекта RB Rail стоимость первой очереди Rail Baltica может достичь 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро, при этом возможна потенциальная экономия в размере 500 млн евро за счет оптимизации технических решений и других мер.