Зеленский предложил США похитить... Кадырова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты располагают действенными инструментами для принуждения России к миру и должны использовать их более решительно.
Соответствующие заявления Зеленский сделал в ходе общения с журналистами и онлайн-брифинга, комментируя перспективы мирных переговоров и действия западных партнеров Украины. По его словам, Киев прилагает максимум усилий для достижения дипломатического урегулирования, однако при отсутствии мирного соглашения давление на Россию должно быть усилено.
«Я очень хотел бы, чтобы мирное соглашение было достигнуто и дипломатия сработала. Мы для этого делаем абсолютно все. Но если мира пока нет, партнеры должны действовать быстрее. Они должны чувствовать эту войну так, словно она идет у них», — подчеркнул президент Украины.
Зеленский отметил, что западным странам хорошо известно, в чем нуждается Украина: системы ПВО, финансирование производства дронов, укрепление армии и защита неба. При этом он признал, что в дипломатическом направлении, особенно со стороны США, есть определенные положительные результаты, однако их недостаточно.
«Есть хорошие результаты, но они еще не дожаты до конца. США должны сильнее давить на Россию. У них есть инструменты, и они умеют их применять, когда действительно этого хотят. Главное, чтобы Украина была для них приоритетом», — заявил Зеленский.
В этом контексте он напомнил о действиях США в Венесуэле, где, по его словам, была проведена быстрая и результативная операция против режима Николаса Мадуро, исход которой «увидел весь мир».
«Провели операцию? Провели. Результат все видели. Быстро это сделали. Пусть они сделают какую-нибудь операцию с Кадыровым — с этим убийцей. Возможно, тогда Путин увидит это и задумается о собственном будущем», — сказал Зеленский.
Эти слова прозвучали на фоне обсуждений роли США и возможной позиции Дональда Трампа в контексте дальнейшей поддержки Украины и давления на Россию. Зеленский дал понять, что ожидает от Вашингтона более жестких и решительных шагов, выходящих за рамки дипломатических заявлений.