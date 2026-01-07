Эксперт заявил, что элита Латвии зашла в тупик и ей больше нечего предложить населению
Большинство жителей Латвии разочарованы нынешней политической элитой и хотят видеть у власти новых политиков, полагают социологи и эксперты. На фоне возможного снижения явки на выборах аналитики также предупреждают о риске непредсказуемых результатов голосования.
«Последние 20 лет большая часть жителей Латвии недовольна существующей ситуацией, направлением развития государства, положением дел в стране, в экономике… Люди хотят и ожидают перемен. Нынешняя политическая элита Латвии больше не способна создавать новые и убедительные политические проекты», — комментируя опрос, в котором 66 процентов респондентов заявили, что хотели бы видеть у власти новых политиков, сказал социолог, директор центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш в эфире передачи Kārtības rullis на телеканале TV24.
«Это означает, что теоретически существуют хорошие возможности для того, чтобы кто то выстрелил и выиграл выборы», — добавил он.
Опасения по поводу исхода предстоящих выборов в Сейм высказал и политолог, сооснователь агентства по связям с общественностью Mediju tilts Филип Райевскис. Он подчеркивает, что крайне важным фактором является участие избирателей и что если на предыдущих выборах явка превышала 60 процентов, то сейчас, согласно данным SKDS, она может быть значительно ниже. «А если участие снижается, то эти малые числа создают сюрпризы, и пятипроцентный барьер может преодолеть любой фрик. Я не хочу сказать, что “Единство” не окажется в парламенте, но жизнь будет совершенно иной».
Доктор исторических наук Гатис Круминьш придерживается схожего мнения и прогнозирует следующее: «У нас будет настолько фрагментированный парламент, какого еще никогда не было. Думаю, что никто не сможет доминировать, к тому же и информационное пространство очень фрагментировано — даже при желании сложно достучаться до разных аудиторий, поскольку общество смотрит разные передачи, каналы и соцсети».
Ранее otkrito.lv писал о выборах в Сейм 2026 года: бюллетени без изменений, бюджет - более 10 млн евро.