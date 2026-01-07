Эксперт заявил, что элита Латвии зашла в тупик и ей больше нечего предложить населению

Опасения по поводу исхода предстоящих выборов в Сейм высказал и политолог, сооснователь агентства по связям с общественностью Mediju tilts Филип Райевскис. Он подчеркивает, что крайне важным фактором является участие избирателей и что если на предыдущих выборах явка превышала 60 процентов, то сейчас, согласно данным SKDS, она может быть значительно ниже. «А если участие снижается, то эти малые числа создают сюрпризы, и пятипроцентный барьер может преодолеть любой фрик. Я не хочу сказать, что “Единство” не окажется в парламенте, но жизнь будет совершенно иной».