Выборы в Сейм 2026 года: бюллетени без изменений, бюджет - более 10 млн евро

Ранее сообщалось, что согласно нынешним подсчетам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся минимум в 9,8 млн евро. Включая основной бюджет учреждения, который составляет чуть более 800 000 евро, общий бюджет ЦИК в 2026 году запланирован в объеме 10,65 млн евро. Звиедрис сообщил, что по сравнению с предыдущими выборами дополнительное финансирование выделено на обеспечение предварительного голосования и передачи голосов на хранение на всех участках за пять дней до выборов. В последующие два года бюджет ЦИК составит 816 460 евро.