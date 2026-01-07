Экс-министр Марис Гулбис: подорожание топлива увеличит стоимость услуг в ресторанах, гостиницах и везде в целом
С 1 января в Латвии из-за повышения акциза выросли цены на топливо и табачные изделия, а Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает: это может подтолкнуть вверх стоимость продуктов и других товаров.
Подорожание топлива станет поводом для беспокойства всех водителей: как система, это автоматически повысит цены и на другие услуги – в ресторанах, гостиницах, гостевых домах и везде в целом, увеличивая все расходы, предупредил в программе TV24 «Preses klubs» Марис Гулбис, предприниматель, бывший министр внутренних дел (2002–2004).
По словам Гулбиса, в результате продолжится расслоение общества. Он пояснил, что у нас «этот средний класс как-то не формируется».
Он призвал посмотреть на Исландию как на небольшую экономику: «там всего 350 000 жителей, но сами исландцы говорят, что у них к среднему классу относятся 80% населения. Мне кажется, что в Латвии средний класс – только 20%, сверхбогатые – 5%, а остальные как-то крутятся вокруг этой оси».
LTA также указывает, что рост цен на топливо существенно влияет на цены на продукты питания и другие потребительские товары: повышение цен на топливо на 5% вызывает рост цен на потребительские товары на 1%. При этом LTA отмечает, что в ряде стран Европейского союза налоги не повышались, а в Польше было применено президентское вето.