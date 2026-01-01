Какие перемены в 2026 году в доходах и расходах затронут всех жителей Латвии. Это надо знать каждому
2026 год принесет жителям Латвии целый ряд изменений, которые повлияют на повседневные расходы и доходы. Часть изменений вступит в силу уже с 1 января, другие — в середине года или во второй его половине. В одном случае мы окажемся в выигрыше, в другом — в проигрыше. Знакомим с наиболее существенными изменениями.
Заработная плата и налоги
Те, кто живет только на минимальную зарплату, теперь будут ежемесячно получать примерно на 30 евро больше.
С 1 января минимальная месячная заработная плата вырастет до 780 евро брутто ("на бумаге") по сравнению с нынешними 740 евро. Это означает, что в стандартной ситуации (без иждивенцев) работник, получающий только минимальную зарплату, будет получать "на руки" примерно 668 евро. Сейчас при минимальной зарплате 740 евро брутто это около 640 евро. Если у работника есть иждивенцы, сумма может быть больше.
Одновременно увеличится необлагаемый подоходным налогом минимум — с 510 евро до 550 евро в месяц, что повысит доходы работников с более низкой зарплатой.
Изменения в пенсионной системе
Пенсионный возраст не меняется и останется прежним — 65 лет как для женщин, так и для мужчин. Пенсию по возрасту смогут получать лица с как минимум 20-летним страховым стажем, как это предусмотрено законом "О государственных пенсиях".
Если пенсионер продолжит работать и делать социальные взносы, с 1 апреля пенсия будет пересчитана автоматически, если в предыдущие 12 месяцев уплачивались социальные взносы. Ранее для перерасчета нужно было подавать заявление в Государственное агентство социального страхования.
Как обычно, в октябре пенсии будут индексированы с учетом инфляции и роста стоимости жизни. Предполагается, что осенью пенсии могут вырасти на семь-восемь процентов.
В 2026 году увеличатся минимальные пенсии и пособия. Государственное социальное пособие для лиц, достигших пенсионного возраста, составит 187 евро в месяц (сейчас — 166 евро), для людей с инвалидностью с детства — вырастет с 226 евро до 255 евро.
Продолжится восстановление доплат за страховой стаж до 31 декабря 1995 года — в 2026 году их получат лица, вышедшие на пенсию с 2018 по 2020 год.
Увеличатся размеры минимальных пенсий по инвалидности. База расчета минимальной пенсии по инвалидности повысится с 189 евро до 213 евро, для людей с инвалидностью с детства — с 226 евро до 255 евро. В случае III группы инвалидности пенсия устанавливается в размере базы расчета минимальной пенсии по инвалидности. При определении минимальной пенсии по инвалидности I и II групп к базе применяются коэффициенты: для I группы — 1,6, для II группы — 1,4. Также увеличится минимальный размер компенсации за утрату трудоспособности, который не может быть ниже соответствующей минимальной пенсии по инвалидности.
Гарантированный минимум
Гарантированный минимальный прожиточный минимум для первого лица в домохозяйстве составит 187 евро, а для каждого последующего лица — 131 евро (сейчас — 166 евро в месяц для первого или единственного лица в домохозяйстве и 116 евро для каждого последующего).
Порог доходов для признания домохозяйства малоимущим (trūcīga mājsaimniecība) составит 425 евро для первого или единственного лица в домохозяйстве и 298 евро в месяц для каждого последующего лица (в 2025 году — соответственно 377 и 264 евро).
Статус малоимущего домохозяйства присваивают социальные службы самоуправлений, которые оценивают общие доходы домохозяйства в сравнении с этими порогами. Статус дает право на различные государственные и муниципальные льготы и поддержку (например, налоговые льготы, бесплатные медицинские услуги и другую помощь).
Максимальный порог доходов для малообеспеченного домохозяйства (maznodrošināta mājsaimniecība) составит 680 евро для первого или единственного лица в домохозяйстве (до этого — 604 евро), а для остальных лиц в домохозяйстве — 476 евро (до этого — 423 евро).
Будет увеличена минимальная поддержка для совершеннолетнего сироты или ребенка, оставшегося без родительской опеки, после пребывания в учреждениях внешней опеки. Ежемесячное пособие составит 187 евро в месяц (ранее — 166 евро), для молодого человека с инвалидностью — 255 евро (ранее — 226 евро). Единовременное пособие на начало самостоятельной жизни вырастет до 340 евро (ранее — 302 евро), для молодого человека с инвалидностью — до 510 евро (ранее — 453 евро). Единовременное пособие на приобретение бытовых предметов составит 1445 евро (ранее — 1283 евро).
Дешевле хлеб, но дороже алкоголь и сигареты
С 1 июля 2026 года на один год будет снижен налог на добавленную стоимость с 21% до 12% на основные продукты питания:
- хлеб;
- молоко;
- свежее мясо домашней птицы и яйца.
С 1 января вырастет акциз на алкоголь и табачные изделия. Прогнозируется, что 0,5 литра крепкого алкоголя станет дороже примерно на 0,27 евро, а пачка из 20 сигарет — на примерно 0,62 евро. Также подорожают нагреваемый табак, жидкости для электронных сигарет и никотиновые подушечки.
Из-за акциза в 2026 году подорожает топливо: бензин и дизель — примерно на 3 цента за литр, автогаз — на 7 центов за литр.
Около 97% домохозяйств столкнутся с ростом платы за распределение электроэнергии, так как завершится ранее установленная государственная поддержка, введенная после резкого роста цен на энергоресурсы в 2022/23 годах. В зависимости от мощности подключения счет может вырасти от 0,24 до более 4 евро в месяц.
Социальные пособия и поддержка семей
В 2026 году значительно увеличится поддержка семей:
- пособие по уходу за ребенком — 298 евро в месяц до 1,5 лет (в 2025 году — 171 евро);
- единовременное пособие при рождении ребенка — 600 евро (ранее — 421 евро);
- государственное пособие на детей можно будет получать также за студентов до 20 лет при очном обучении (ранее — только за школьников или учеников ПТУ).
Значительно увеличатся пособия опекунам и приемным семьям, пособия при усыновлении и компенсации за уход за усыновленным ребенком: опекунам за содержание ребенка: до 7 лет — 390 евро в месяц, с 7 до 18 лет — 468 евро (ранее — 215 и 258 евро); компенсация за исполнение обязанностей опекуна — 298 евро в месяц (ранее — 54 евро); пособие при усыновлении ребенка до 7 лет — 195 евро (ранее — 107,5 евро), с 7 до 18 лет — 234 евро (ранее — 129 евро); единовременная компенсация за усыновление ребенка — 2433 евро (ранее — 1422 евро); компенсация за уход за усыновленным ребенком с 2026 года — 1041 евро в месяц, если пособие начато в 2025 году и продолжается — до 956 евро в месяц (ранее — 171 евро).
Также увеличено государственное пособие на случай потери кормильца для детей до 7 лет — 213 евро в месяц (ранее — 189 евро), от 7 лет — 255 евро в месяц (ранее — 226 евро).
Государственное социальное пособие для лиц с III группой инвалидности составит 187 евро в месяц (ранее — 166 евро), для лиц с III группой инвалидности с детства — 213 евро в месяц (ранее — 189 евро).
Изменения в здравоохранении
В новом году ожидаются несколько улучшений:
- государство оплатит три попытки медицинского оплодотворения;
- для детей расширятся возможности диагностики и амбулаторного обслуживания;
- для детей и подростков улучшится доступ к психиатрическим и психологическим услугам в цифровой среде;
- с 1 июля планируются оплачиваемые государством консультации специалистов по питанию для взрослых с хроническими заболеваниями и частично оплачиваемые операции по эндопротезированию.
Станет дороже вывоз мусора
С 1 января 2026 года налог на захоронение отходов на полигонах возрастет с 120 до 130 евро за тонну, что приведет к увеличению платы за вывоз мусора по всей стране. Муниципалитеты уже предупреждают о повышении тарифов.
Дороже паспорта и eID-карты
С января 2026 года при оформлении документов, удостоверяющих личность — паспорта и eID-карты, будут применяться новые государственные пошлины:
- за выдачу паспорта в течение 10 рабочих дней — 50 евро, за два рабочих дня — 75 евро (ранее — 44 и 70 евро);
- за выдачу eID-карты в течение 10 рабочих дней — 30 евро, за два рабочих дня — 45 евро (ранее — 25 и 40 евро).
Пошлина за посылки с Temu, Shein, Aliexpress — 3 евро
Министры финансов стран Европейского союза договорились с 1 июля 2026 года ввести пошлину в 3 евро на посылки низкой стоимости (до 150 евро), которые ежегодно поступают в страны ЕС, главным образом из Китая. Эта пошлина будет временной и останется в силе до 2028 года, когда на все импортные товары в ЕС будет применяться таможенная пошлина независимо от их стоимости.
В настоящее время в ЕС действует беспошлинный режим для посылок стоимостью до 150 евро, импортируемых напрямую потребителям, часто через платформы, такие как китайские Temu и Shein. Таким образом ЕС борется с массовым притоком дешевых товаров электронной коммерции в Европу.
Недвижимость и муниципальные платежи
На государственном уровне ставки налога на недвижимость (NĪN) не изменятся, однако муниципалитеты могут применять более строгие правила. Например, в Риге пониженная ставка NĪN будет действовать только для объектов с зарегистрированным местом жительства, а в других муниципалитетах ставка NĪN повышается для объектов, где место жительства не зарегистрировано. Это может касаться, например, загородных домов городских жителей.
Дороже билеты на транспорт
В 2026 году подорожают билеты на автобусы, а количество рейсов общественного транспорта сократится.
С 15 января в региональном общественном транспорте вырастут цены на билеты. Тарифы на железнодорожные перевозки в среднем увеличатся на 6,6%, на автобусные — примерно на 7,5%.
Примеры:
- билет на поезде по маршруту Рига–Сигулда вырастет с 2,5 до 2,8 евро;
- билет Рига–Даугавпилс подорожает с 8,7 до 9,9 евро (+1,2 евро);
- билет на автобус Рига–Лиепая вырастет с 10,4 до 10,6 евро (+0,20 евро), билет на поезд по тому же маршруту — также на 20 центов;
- билеты на электропоезда в зоне А (в пределах Риги) останутся на прежнем уровне — 1,5 евро.
Кроме того, в 2026 году общественный транспорт будет ходить реже. Планируемая государственная субсидируемая сеть автобусных маршрутов составит 56,1 млн километров — на 16% меньше, чем в 2025 году. Сокращение затронет регионы с наименее рентабельными маршрутами и низким пассажиропотоком.
Также увеличатся платы в других сферах. Например, в Юрмале с 2026 года плата за въезд вырастет с 3 до 5 евро.
Хотя для многих 2026 год принесет более высокий доход, вырастут и повседневные расходы. Государство пытается сбалансировать инфляцию ростом пособий, однако во многих сферах — топливо, коммунальные платежи и услуги — придется платить больше.