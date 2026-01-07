Минфин показал, куда уходит каждый цент наших налогов в 2026 году
С 1 января этого года вступил в силу закон о государственном бюджете на 2026 год и бюджетной рамке на 2026, 2027 и 2028 годы. В инфографике, подготовленной Министерством финансов, как и в прошлые годы, объясняется, на что направляется каждый цент из одного евро, уплаченного в виде налогов.
В 2026 году из каждого евро налогов 36,8 цента будут направлены на социальную защиту — в том числе на пенсии, пособия семьям, людям с инвалидностью, безработным и другие меры социальной безопасности. На оборону государства предусмотрено 11,8 цента с каждого евро — это отражает приоритет бюджета 2026 года: укрепление внутренней и внешней безопасности Латвии.
На здравоохранение из одного евро, уплаченного в виде налогов, предусмотрено 10,2 цента — на оплачиваемые государством медицинские услуги и доступность лекарств. На образование, науку, спорт и культуру будет направлено 8,4 цента, на общественный порядок и безопасность — 5,6 цента. На финансирование самоуправлений, включая дотации, будет направлено 14,3 цента, а на экономическую деятельность, включая транспорт и сельское хозяйство, — 4,6 цента. На охрану окружающей среды и развитие территорий предусмотрено 0,3 цента.
На обслуживание государственного долга и взносы в бюджет Европейского союза из каждого евро направят 5,1 цента. Канцелярии президента, Сейму, Кабинету министров и министерствам вместе предусмотрено 0,9 цента, а на прочие расходы — включая дипломатические миссии за рубежом, средства на непредвиденные случаи и другое — 2 цента.
Чтобы государство могло обеспечивать важнейшие функции для жителей, важен каждый евро, уплаченный в виде налогов. Жители Латвии ежедневно платят разные налоги — от НДС при покупках в магазине до акцизов на топливо, алкоголь и табачные изделия.
Доходы консолидированного бюджета государства на 2026 год запланированы в размере 16,1 млрд евро, расходы — 17,96 млрд евро. По сравнению с 2025 годом доходы вырастут на 959,8 млн евро, а расходы — на 819,4 млн евро.
Государственный бюджет 2026 года сформирован с целью укрепления безопасности, повышения благополучия жителей и обеспечения устойчивого управления государственными финансами.