Минфин показал, куда уходит каждый цент наших налогов в 2026 году

На здравоохранение из одного евро, уплаченного в виде налогов, предусмотрено 10,2 цента — на оплачиваемые государством медицинские услуги и доступность лекарств. На образование, науку, спорт и культуру будет направлено 8,4 цента, на общественный порядок и безопасность — 5,6 цента. На финансирование самоуправлений, включая дотации, будет направлено 14,3 цента, а на экономическую деятельность, включая транспорт и сельское хозяйство, — 4,6 цента. На охрану окружающей среды и развитие территорий предусмотрено 0,3 цента.