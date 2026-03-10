Автор легендарных советских хитов Александр Зацепин отмечает 100-летний юбилей
10 марта российскому композитору Александру Зацепину исполнилось 100 лет. Автор десятков культовых мелодий из советских фильмов собирается отметить юбилей на сцене и признается: секрет его долголетия — движение и умеренность в еде.
10 марта исполнилось 100 лет знаменитому российскому композитору Александру Зацепину — автору песен и мелодий, которые наизусть знают миллионы людей на всем постсоветском пространстве. «Юбилей отмечу на сцене в кругу артистов и любимых зрителей. Прозвучат и новые произведения», — рассказал он.
Сам Зацепин признается, что никогда не рассчитывал прожить до такого возраста. «Разве такое можно предугадать? Я просто жил и работал», — говорит композитор.
Александр Зацепин — автор огромного творческого наследия. Он написал музыку к десяткам культовых фильмов, среди которых: "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию", "Женщина, которая поет", "Земля Санникова", "Тайна третьей планеты". Его песни стали настоящими хитами: «Есть только миг», «Остров невезения», «Куда уходит детство», «Звенит январская вьюга», «Песенка о медведях», «Этот мир придуман не нами». Эти композиции исполняли такие звезды эстрады, как Алла Пугачева, Валерий Ободзинский, Аида Ведищева, Олег Анофриев и Марина Хлебникова.
При этом сам композитор говорит, что не может выбрать среди них одну любимую. «Это как спросить у многодетной матери: “Какой ребенок любимый?” Все любимые», — отмечает он. Сегодня Зацепин почти не работает в киноиндустрии. По его словам, современные сериалы не дают музыке долгой жизни. «Я делал музыку к нескольким сериалам, но понял, что это не очень интересно. Сериал один раз выходит — и скоро исчезает. О нем уже никто не помнит», — говорит композитор. Он также отмечает, что сейчас практически не снимают музыкальные фильмы, а режиссера, с которым хотелось бы работать, у него нет. «И я понял — больше это не мое», — признается он.
По словам композитора, никакого универсального рецепта создания хита не существует. «Я сочиняю все мелодии без текста. Какой-то текст мысленно подразумевается, придумываешь сам какие-то слова, а стихи уже пишутся потом. И заранее я никогда не знал, какая песня станет хитом», — рассказывает он.
На вопрос о том, как ему удается сохранять хорошую форму, Зацепин отвечает просто: движение и умеренность. Каждый день он делает 20-минутную зарядку, а в рационе придерживается строгой умеренности — съедает не более 40 граммов мяса в день. Композитор признается, что особенно ценит движение после пережитого ДТП, когда несколько месяцев был прикован к больничной койке. «Я три месяца лежал в больнице и понял, что происходит с мышцами, если не двигаться. Потом, чтобы просто разогнуть ногу, прикладывал титанические усилия», — вспоминает он.