Автор легендарных советских хитов Александр Зацепин отмечает 100-летний юбилей

При этом сам композитор говорит, что не может выбрать среди них одну любимую. «Это как спросить у многодетной матери: “Какой ребенок любимый?” Все любимые», — отмечает он. Сегодня Зацепин почти не работает в киноиндустрии. По его словам, современные сериалы не дают музыке долгой жизни. «Я делал музыку к нескольким сериалам, но понял, что это не очень интересно. Сериал один раз выходит — и скоро исчезает. О нем уже никто не помнит», — говорит композитор. Он также отмечает, что сейчас практически не снимают музыкальные фильмы, а режиссера, с которым хотелось бы работать, у него нет. «И я понял — больше это не мое», — признается он.