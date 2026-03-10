Орбан идет на обострение! Венгрия не хочет отдавать изъятые у украинских инкассаторов деньги и золото
Венгрия остановила украинский инкассаторский конвой, изъяла $75 миллионов и золото, выслала сотрудников банка из страны — и теперь открыто заявляет: деньги вернут только после открытия нефтепровода "Дружба".
5 марта 2026 года венгерские силовики остановили инкассаторский конвой государственного украинского Ощадбанка вблизи Будапешта. Два автомобиля выполняли стандартный рейс по маршруту Австрия — Украина: перевозили наличные из венского Raiffeisen Bank в Киев. На следующий день семь украинских граждан — сотрудников банка — были высланы из страны. Автомобили и ценности остались в Венгрии.
По данным, зафиксированным в официальном постановлении правительства Венгрии, изъято: 35 миллионов евро и 40 миллионов долларов США наличными, а также 9 золотых слитков по одному килограмму каждый. Итого — более 75 миллионов евро по текущему курсу.
Орбан подписал постановление: «изъято в интересах нацбезопасности»
Как сооьбщает "Европейская правда", в понедельник вечером правительство Венгрии приняло официальное постановление, которое прямо посвящено этому инциденту. Документ за подписью Виктора Орбана называется «О необходимых мерах в связи с необычно большим количеством наличности и золотых слитков, которые перевозились по территории Венгрии, с целью защиты национальных интересов безопасности государства».
Официальная логика звучит так: «цель использования необычно большой суммы наличности и золота, а также правовые основания их транспортировки не были выяснены на месте проверки». Имущество объявлено «изъятым» на 60 дней — до завершения расследования Национальной службы налогов и таможни.
Примечательно, что в том же постановлении венгерская сторона ссылается на предыдущие четыре года регулярных перевозок украинскими банками через Венгрию — но не как на доказательство легальности операций, а как на аргумент в пользу «угрозы национальной безопасности».
Настоящая причина: нефтепровод «Дружба»
Маску с официальной риторики сорвал министр транспорта Янош Лазар. Он открыто заявил, что конфискация средств — прямой ответ на предполагаемое блокирование Украиной поставок нефти по трубопроводу «Дружба». «Мы не случайно сделали то, что сделали, и деньги им не вернём. Деньги пока остаются здесь, ждём открытия нефтепровода и новых украинских денежных грузов через Венгрию», — заявил министр, фактически пригрозив повторением подобных конфискаций.
Таким образом, Будапешт использует захваченные активы как инструмент давления в отдельном экономическом споре, прямо не связанном с заявленными основаниями изъятия.
Версии, которые менялись на ходу
Венгерские официальные лица выдвигали несколько взаимоисключающих обоснований задержания. Глава МИД Петер Сийярто намекал на «украинскую военную мафию». Министр Лазар предположил, что деньги могли предназначаться для финансирования венгерской оппозиции накануне выборов. Параллельно в парламенте был подан законопроект об официальном изъятии средств до завершения уголовного расследования.
Адвокаты Ощадбанка из юридической фирмы Horváth Lawyers однозначно опровергли обе версии: «Данные, полученные в ходе судебного разбирательства, не подтверждают эти политические заявления. Насколько нам известно, это дело не имеет отношения к финансированию венгерских партий, и ни одна украинская преступная группировка не была в него вовлечена».
Позиция Украины: «захват заложников» и «ограбление»
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал действия Венгрии «захватом заложников» и «ограблением», а выдвижение законопроекта о легализации изъятия — попыткой «погрузиться в спираль беззакония». Дипломат пообещал привлечь к ответственности всех причастных — не только за хищение ценностей, но и за жестокое обращение с семью украинскими гражданами.
Юристы Ощадбанка в Венгрии настаивают: перевозка осуществлялась законно, под контролем уполномоченных органов, а документальное происхождение средств не вызывает сомнений. Подобные транспортировки наличных через Венгрию происходили регулярно с 2022 года — после закрытия украинских аэропортов в результате российского вторжения. Это подтверждает и австрийское агентство APA.
Инцидент выходит далеко за рамки двусторонних венгерско-украинских отношений. Он создаёт прецедент: любая страна ЕС теоретически может применять аналогичные инструменты против финансовых операций неугодных партнеров. Для европейской финансовой системы, основанной на предсказуемости и верховенстве права, подобный прецедент несёт системные риски.