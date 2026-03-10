Латвийским родителям дали советы, как не превратить школьные каникулы в перегрузку для ребенка
Школьные каникулы для многих детей - долгожданное время, позволяющее отдохнуть от учебы, больше времени проводить с семьей и друзьями и сосредоточиться на приятных делах. Однако часто после каникул многим детям трудно вернуться к школьному ритму.
Страховая компания Gjensidige вместе с психологом в области здоровья Сандрой Слукой делится советами о том, как родители во время каникул могут помочь детям сохранить баланс между отдыхом и повседневным ритмом, одновременно заботясь о благополучии и эмоциональном равновесии ребенка.
Легкий распорядок дня помогает детям чувствовать себя в безопасности
"Каникулы не должны повторять школьный распорядок, однако важно сохранить различные элементы повседневного ритма - похожее время пробуждения и отхода ко сну, уход за собой, приемы пищи и повседневные занятия", - объясняет клинический психолог и психолог в области здоровья Сандра Слука. Она отмечает, что детям, особенно маленьким, помогает простая и понятная структура дня, в которой есть место как движению и активным занятиям, так и более спокойным моментам. Рекомендуется больше времени проводить вне помещений, а также запланировать свободное время для игр, творческой активности или более спокойных занятий, позволяющих ребенку восстановить силы.
Между тем для подростков совместная договоренность о различных этапах дня, таких как режим сна, время, проведенное вдали от экранов, или регулярные физические занятия часто важнее, чем строгий распорядок дня. Психолог подчеркивает, что тело и нервная система ребенка лучше всего отдыхают, если день не только предсказуем и структурирован, но в нем также найдется место для спонтанности и свободы.
Различные занятия, помогающие расслабить ум
Отдых не означает полного "отключения". Ребенок часто чувствует себя лучше всего, если ему доступны различные творческие и практические занятия, позволяющие менять дневной ритм и обретать новый опыт без давления или оценки.
"В течение дня детям рекомендуется менять занятия - от структурированных, таких как настольные игры или чтение по собственному выбору к творческим или практическим занятиям, таким как рисование, раскрашивание, совместное приготовление еды, конструирование или спортивные занятия на свежем воздухе", - объясняет психолог Сандра Слука.
Такие занятия продолжают стимулировать мышление ребенка, но без состязательности или оценки, позволяя ребенку по-настоящему отдохнуть от школьных обязанностей.
Психолог отмечает также, что у родителей часто возникает вопрос, сколько свободы предоставить ребенку во время каникул. Наилучший результат дает баланс между четкими границами и возможностью ребенку самому принимать решения о том, чем заняться в течение дня. "Хорошо придерживаться различных четких границ, таких как режим сна, время за экранами, время для занятий на воздухе или совместных занятий в семье. В остальное время можно позволить ребенку самому выбирать, что делать", - отмечает психолог. Если ребенку трудно придумать, как провести свободное время, родители вместе с ребенком могут составить список идей "чем заняться, если нечего делать". В него можно включить разные творческие, подвижные или совместные занятия. Одновременно психолог напоминает, что скука также может быть полезна для ребенка, ведь именно в такие моменты часто появляются новые идеи, развивается выдумка и творчество.
Как заметить, что ребенку необходим более спокойный ритм?
Хотя каникулы обычно связаны с отдыхом, иногда слишком большая нагрузка или нарушение дневного ритма могут вызвать у ребенка усталость. Сандра Слука объясняет, что перегрузка часто отражается на поведении ребенка - ребенок становится раздражительным или замкнутым. Можно также заметить, что у ребенка появляется желание ввязаться в конфликтную ситуацию. В те моменты, когда дел слишком много и нарушается режим сна, ребенок может быстрее истощаться умственно и физически.
В таких случаях полезно вернуться к привычному режиму дня и позволить ребенку просто отдохнуть без конкретных планов или обязанностей. Во время каникул также можно сохранять некоторую связь с учебой, но важно делать это в виде игры и в непринужденной форме.
"Дети охотно учатся неформальным образом - посредством разговоров, игр и совместных занятий. Так, ребенку может понравиться читать по 10-15 минут в интересной форме - по ролям или по очереди по абзацу, или, например, выбрав книгу в соответствии со своими интересами, хобби. Популярны также настольные игры, в которых требуется логическое мышление, или учеба в бытовых ситуациях, таких как планирование покупок или приготовление пищи", - объясняет психолог Сандра Слука.
Психолог добавляет, что родители могут в игровой форме связать будничные занятия со школьными предметами - совместное чтение может стать "уроком литературы", логические игры - "математикой", а приготовление еды - "дизайном и технологиями". Таким образом ребенок может увидеть, что учеба - это не только обязанность в классе, но и часть занятий в повседневной жизни.
Планируя детские каникулы, важно также обратить внимание на безопасность, особые ситуации, когда дети больше времени проводят вне дома - у друзей, на игровой площадке или в различных занятиях. "Чтобы ребенок мог провести каникулы безопасно, родителям важно обсудить простые правила безопасности - куда ребенок может ходить, как связаться с родителями и как действовать в непредвиденных ситуациях. Ребенку важно знать, что он всегда может рассчитывать на поддержку взрослых. Кроме того сейчас, когда по вечерам еще темно, важно напомнить ребенку правила дорожного движения и убедиться, что на улице у него есть светоотражатель или другой элемент, делающий его заметным", - подчеркивает руководитель Латвийского филиала Gjensidige Санита Гловецка.
Прежде всего, при планировании и проведении школьных каникул важно помнить, для чего они нужны. Как и отпуск для взрослых - они помогают ребенку отдохнуть от напряженного учебного процесса, восстановить энергию и улучшить способность к концентрации. Это время, когда ребенок может по-настоящему отдохнуть, избегая перегрузки, чтобы возвращение к учебе в школе было легче и продуктивнее.