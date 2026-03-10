Латвийским родителям дали советы, как не превратить школьные каникулы в перегрузку для ребенка

Психолог отмечает также, что у родителей часто возникает вопрос, сколько свободы предоставить ребенку во время каникул. Наилучший результат дает баланс между четкими границами и возможностью ребенку самому принимать решения о том, чем заняться в течение дня. "Хорошо придерживаться различных четких границ, таких как режим сна, время за экранами, время для занятий на воздухе или совместных занятий в семье. В остальное время можно позволить ребенку самому выбирать, что делать", - отмечает психолог. Если ребенку трудно придумать, как провести свободное время, родители вместе с ребенком могут составить список идей "чем заняться, если нечего делать". В него можно включить разные творческие, подвижные или совместные занятия. Одновременно психолог напоминает, что скука также может быть полезна для ребенка, ведь именно в такие моменты часто появляются новые идеи, развивается выдумка и творчество.