Расходы растут: бюджет Латвии уходящего года ушел в глубокий минус

Минфин поясняет, что наибольшие доходы бюджета составляют налоговые поступления, которые, включая остаток на едином налоговом счете, за 11 месяцев этого года собраны в объеме на 746,4 млн евро (6,1%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляют 13 млрд евро. На объем налоговых поступлений за рабочую силу продолжает влиять проведенная в прошлом году налоговая реформа - как перераспределение одного процентного пункта взносов государственного социального страхования (ГСС) со второго пенсионного уровня на первый, так и увеличение льгот по подоходному налогу с населения (ПНН) и другие меры, компенсируемые ростом фонда оплаты труда. По данным Службы государственных доходов (СГД), фонд оплаты труда в декабре прошлого года и за десять месяцев этого года вырос на 6,1%, на что повлияло как повышение минимальной зарплаты с 700 до 740 евро с 1 января этого года, так и принятые правительством решения о повышении вознаграждения отдельным категориям в публичном секторе. Таким образом, выручка от взносов ГСС в размере 4,4 млрд евро за 11 месяцев этого года увеличилась на 379,9 млн евро, или на 9,4%, тогда как доходы от ПНН были немного ниже уровня прошлого года и составили 2,5 млрд евро.