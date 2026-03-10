Ринкевич принял президента Чехии в Риге и сделал заявление о дальнейшей поддержке Украины

Павел подчеркнул, что разрешение конфликта в Украине важно для безопасности Европы, и добавил, что Латвия и Чехия продолжают поддерживать Украину всеми доступными способами - в военном, финансовом и политическом плане. В то же время он заявил, что необходимо оказать давление на Россию, чтобы она начала переговоры с Украиной, добавив, что до сих пор Россия не проявляет готовности к мирному решению и продолжает выдвигать нереалистичные требования, которые фактически означали бы полную капитуляцию Украины.